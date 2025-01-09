Блинкен: украинский кризис указывает на неделимость мировой безопасности

При этом госсекретарь повторил тезис о якобы поддержке российского оборонно-промышленного комплекса со стороны Китая и приписываемой КНДР отправке в РФ оружия, боеприпасов и военнослужащих

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Ситуация на Украине демонстрирует взаимосвязь безопасности в Европе с мировой безопасность. С такой оценкой выступил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции по итогам переговоров в Париже.

"Украина может быть лучшим примером, отражающим взаимосвязь безопасности в Европе с мировой безопасностью", - заявил Блинкен. При этом он повторил тезис о якобы поддержке российского оборонно-промышленного комплекса со стороны Китая и приписываемой КНДР отправке в РФ оружия, боеприпасов и военнослужащих.

По утверждению Блинкена, влияние на ситуацию на Украине "сторон, находящихся далеко от Украины и Европы", является "демонстрацией все более неделимой безопасности".

Комментируя ранее опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, президент РФ Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако российский лидер подчеркнул, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.

Как заявил в июле ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, утверждения американских властей о поддержке Пекином российского ОПК не имеют под собой оснований. По его словам, КНР всегда занимала в отношении украинского кризиса объективную и справедливую позицию, активно содействуя мирным переговорам и способствуя политическому урегулированию.