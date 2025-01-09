AP: США объявят о новом пакете военной помощи Украине в $500 млн

Она будет передана по линии механизма, который позволяет президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайной ситуации

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о поставке Украине очередного пакета военной помощи объемом $500 млн. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на два источника.

Помощь будет передана по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет американскому президенту своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайной ситуации. Представитель Пентагона высокого ранга заявил, что цель состоит в том, чтобы вооружения были переданы Украине до конца января.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.