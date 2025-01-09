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В опубликованном заявлении политсовета грузинской правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» утверждается, что, учитывая нынешние тенденции, высока вероятность, что в своей следующей резолюции Европарламент может потребовать от Тбилиси вступить в вооруженный конфликт с Россией.

В документе напоминается, что в принятых Европарламентом ранее посвященных Грузии резолюциях выдвигались требования присоединиться к антироссийским санкциям, освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили и других преступников, а также отменить законы об ограничении деятельности иноагентов и запрете пропаганды ЛГБТ* (*экстремистское движение, запрещенное в России). При этом европейских чиновников не заботило, что санкции против России гарантированно привели бы к краху грузинской экономики.

Уехавшая работать в США экс-президент страны Саломе Зурабишвили, выступая с речью в Европарламенте, потребовала проведения в Грузии «честных выборов», одновременно призывая страны Евросоюза «оказать давление на пророссийское правительство страны».

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой осудил положение в области прав человека в Крыму, Киргизии и Азербайджане. При этом европейские политики использовали стандартные формулировки о «притеснении меньшинств, давлении на оппозицию и невинно пострадавших журналистов». Таким образом, структуры Евросоюза продолжают неприкрытые попытки вмешиваться во внутренние дела других стран.