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Интерфакс-АВН

Лидеры стран НАТО обсудят усиление присутствия альянса в Балтийском море

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Избранный президент Финляндии Александр Стубб
Избранный президент Финляндии Александр Стубб.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

Хельсинки. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом проведут в следующий вторник в Хельсинки саммит НАТО в регионе Балтийского моря.

"Темой встречи станет безопасность в регионе Балтийского моря, в частности, меры по защите критически важной подводной инфраструктуры. Будут обсуждаться вопросы усиления присутствия НАТО в Балтийском море и противодействия угрозе, исходящей от теневого флота России", - заявила в среду канцелярия президента Финляндии.

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, во встрече наряду с премьер-министром Эстонии и президентом Финляндии примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Вопрос об усилении присутствия НАТО в Балтийском море возник в связи с арестом зарегистрированного на Островах Кука танкера Eagle S, который, по утверждению властей Финляндии и Эстонии, является частью "теневого флота" России. Власти этих стран подозревают, что 25 декабря танкер повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.

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