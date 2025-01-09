Лидеры стран НАТО обсудят усиление присутствия альянса в Балтийском море

Хельсинки. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом проведут в следующий вторник в Хельсинки саммит НАТО в регионе Балтийского моря.

"Темой встречи станет безопасность в регионе Балтийского моря, в частности, меры по защите критически важной подводной инфраструктуры. Будут обсуждаться вопросы усиления присутствия НАТО в Балтийском море и противодействия угрозе, исходящей от теневого флота России", - заявила в среду канцелярия президента Финляндии.

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, во встрече наряду с премьер-министром Эстонии и президентом Финляндии примут участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

Вопрос об усилении присутствия НАТО в Балтийском море возник в связи с арестом зарегистрированного на Островах Кука танкера Eagle S, который, по утверждению властей Финляндии и Эстонии, является частью "теневого флота" России. Власти этих стран подозревают, что 25 декабря танкер повредил якорем электрический кабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, а также четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе.