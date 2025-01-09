Главные внешнеполитические вызовы, с которыми в 2025 году столкнется Трамп (Foreign Policy, США)

Второй срок Трампа будет радикально отличаться от первого, пишет FP. Он начнется в совершенно иной международной обстановке и обещает быть непростым. В числе приоритетов США — урегулирование украинского конфликта. Китай и Ближний Восток — также на повестке дня.

Чаще всего избранный президент США Дональд Трамп хвастается тем, что он был первым за многие годы американским лидером, не начавшим "ни одной новой войны". По поводу этого утверждения ведется немало споров, однако свой второй срок в Белом доме Трамп начнет в условиях, когда в мире продолжаются два серьезных вооруженных конфликта.

Трамп заявил, что один из этих конфликтов — между Россией и Украиной — он остановит "за 24 часа", заставив российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Вторая война, идущая на Ближнем Востоке, несомненно, намного сложнее. А внезапное свержение сирийского президента Башара Асада в начале декабря еще больше изменило региональную динамику. Недавно Трамп заявил корреспонденту журнала Time, что война между Израилем, ХАМАС и "Хезболлой" гораздо сложнее, чем российско-украинский вооруженный конфликт, однако остановить ее легче.

Есть и другие, невооруженные конфликты и проблемы, которые подпитывали энергию Трампа во время предвыборной кампании. Они тоже могут возглавить список приоритетов его новой администрации. Среди прочего, это возможный перезапуск тарифной войны с Китаем, а также жесткие меры против незаконной иммиграции из Мексики и стран Латинской Америки.

Вот главные внешнеполитические вызовы, с которыми может столкнуться Трамп в первый год своего второго президентского срока.

Эндшпиль на Украине?

В число первоочередных внешнеполитических приоритетов Трампа входит урегулирование вооруженного конфликта между Россией и Украиной, которому через месяц после вступления избранного президента в должность исполнится четвертый год. Он обещал остановить этот конфликт до даты своей инаугурации 20 января 2025 года. Но предвыборные обещания Трампа могут стать трудновыполнимыми из-за отправки северокорейских войск на российскую линию фронта (информация не подтверждается официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ) и разрешения Украине от администрации Байдена наносить удары западными ракетами большой дальности вглубь России.

Трамп грозит увеличить американскую военную помощь Киеву или полностью прекратить ее поставки, если Путин или Зеленский соответственно откажутся от участия в переговорах. Однако основную ответственность за проведение мирных переговоров он возлагает на Европу, а не на США. В этом его подход к дипломатии по российско-украинскому вопросу серьезно отличается от подхода администрации Байдена.

Трамп, судя по всему, больше склонен прислушиваться к путинским условиям проведения мирных переговоров, чем Байден. Весьма примечательно то, что Трамп выражает готовность уступить России часть присоединенных ею украинских территорий, а также заявляет, что ради прекращения военных действий Киев должен аннулировать свою заявку на вступление в НАТО. Против этого резко возражают и Зеленский, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Эксперты предполагают, что недавнее смещение ключевого российского союзника Асада может убедить Путина устроить на Украине более наглядную демонстрацию силы. Российские войска продолжают безостановочное продвижение на запад, отражают наступление ВСУ в Курской области и ведут бомбардировки объектов украинской энергетической инфраструктуры посреди очередной суровой зимы. Многие европейские страны в ожидании победы Трампа на выборах постарались обезопасить от него свою помощь Украине. Но конфликт продолжается, и сейчас те же самые страны пытаются снискать расположение новой администрации.

Неустойчивый Ближний Восток

Трамп вступает в должность в период самых серьезных за многие годы перемен на Ближнем Востоке. Он обещал дать региону мир, но сделать ему предстоит очень много. В этом традиционно неспокойном регионе уже больше года идет война в Газе между Израилем и ХАМАС. На горизонте просматриваются признаки возможного соглашения о прекращении огня. Но сохранить перемирие будет невероятно трудно, особенно с учетом того, что Израиль в рамках такой сделки намерен обеспечить себе как минимум временное военное присутствие в Газе. А если в Газе не установится перемирие, Трампу будет очень сложно добиться некоторых своих целей, например нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией или заключения нового ядерного соглашения с Ираном.

Война в Газе усиливает напряженность на всем Ближнем Востоке и, среди прочего, разжигает конфликт в Ливане между Израилем и "Хезболлой". Хотя в конце ноября стороны заключили сделку о прекращении огня, перестрелки между ними продолжаются. Израиль также погряз в эскалации напряженности с Ираном, отвечая ударами на каждую его атаку по своей территории. Израильские военные нанесли существенный урон ПВО Ирана и его ракетной программе, а также значительно ослабили боевой потенциал "Хезболлы", которая является сильным ставленником Тегерана. В настоящий момент Иран и "Хезболла" зализывают раны и не проявляют особого желания идти на эскалацию.

С падением режима Асада в Сирии Иран также лишился важного регионального союзника. Смещение Асада одновременно создает проблемы и благоприятные возможности для Трампа. Сирия оказалась в сложном и шатком политическом положении с приходом к власти повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, которую Соединенные Штаты и другие страны считают террористической организацией. Трампу придется решать, как вести себя с ХТШ* и с ее лидером Абу Мухаммадом аль-Джулани, который хочет узаконить себя в глазах всего мира и старается объединить Сирию под руководством нового правительства после продолжительной и разрушительной войны.

После свержения Асада Трампу также придется иметь дело с конфликтующими интересами и действиями в Сирии таких американских союзников, как Израиль и Турция. Израиль воспользовался свержением Асада и нанес серию мощных авиационных ударов, уничтожив остатки военных ресурсов его режима, а также ввел свои наземные войска в буферную зону на территории Сирии рядом с Голанскими высотами. Эти действия, осуществленные в момент ослабления Сирии, вызвали тревогу и критику со стороны всего мирового сообщества.

Член НАТО Турция, которая не всегда ведет себя хорошо с союзниками, тоже может причинить головную боль Трампу. Анкара считает террористами поддерживаемые США силы курдов в Сирии, которые сыграли определенную роль в разгроме халифата Исламского государства*. Если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решит осуществить военное вторжение на удерживаемую курдами территорию, Трамп окажется в неловком положении. Он уже указывает на ту важную роль, которую Турция может сыграть в Сирии в качестве ключевого спонсора ХТШ*. Время покажет, проявит ли избранный президент пассивность, предоставив Эрдогану возможность править бал, или же он почувствует необходимость действовать более прямо и решительно.

Сохраняющаяся китайская проблема

"Вместе Китай и США могут решить все мировые проблемы, если об этом задуматься". Так сказал Трамп в середине декабря на своей первой пресс-конференции после выборов. Однако лесть Трампа часто противоречит жестокой реальности. На той же пресс-конференции избранный президент в очередной раз пригрозил Китаю серьезными пошлинами.

Когда главный по сделкам решит, какие именно пошлины он хочет ввести на китайский импорт, — 10 процентов или 60, или вообще отзовет давний "нормальный" торговый статус Пекина, вполне может начаться вторая торговая война. На сей раз Пекин подготовился к ней лучше и создал более мощный арсенал, который он уже предварительно продемонстрировал в декабре. В ответ на попытки администрации Байдена лишить Китай возможности создавать современные полупроводники Пекин в декабре ввел запрет на экспорт в Соединенные Штаты некоторых чрезвычайно важных минералов. Скорее всего, это только начало. Если китайские меры возмездия окажутся более суровыми, это отразится на экономическом росте в США и подстегнет инфляцию.

Трамп также грозит пошлинами многим другим странам, среди которых немало американских друзей и партнеров, таких как Мексика, Канада и Индия. Если он поднимет пошлины до уровня 1930-х годов, вырастут цены внутри страны, увеличится стоимость важного сырья для американских производителей, укрепится доллар, ослабнут валюты формирующегося рынка. Торговые партнеры пойдут на ответные меры, а от этого всем будет только хуже. У экономистов сегодня лишь один вопрос: на сколько процентов меры Трампа снизят рост той здоровой и благополучной экономики, которую он унаследовал от уходящего президента Джо Байдена.

Если всё это не более чем блеф с целью добиться лучших условий в торговых сделках, тогда никаких обещанных доходов от пошлин не будет, а внутренний рост производства не материализуется. И чем больше появится налоговых льгот для корпораций и миллиардеров, тем серьезнее будет дефицит, тем выше поднимутся процентные ставки в США, тем существеннее снизится экономический рост и окрепнет доллар, поставив американских экспортеров в невыгодное положение.

Пошлины — это излюбленный инструмент Трампа. Но одними только пошлинами не решить все экономические проблемы, существующие у США с Китаем. Трампу будет противостоять страна, которая быстро догоняет Соединенные Штаты в сфере технологических инноваций. Проведенное недавно исследование показало, что Китай лидирует или почти лидирует в семи из десяти передовых отраслей промышленности. Первая администрация Трампа начала свою работу с закручивания гаек китайской отрасли по производству микрочипов. Но чтобы продолжить усилия Байдена по противодействию китайскому развитию, Трампу в его второй срок понадобится поддержка союзников — тех самых, которые страдают от вводимых им пошлин.

Экономическая война между двумя странами будет продолжаться с той же интенсивностью, и вдобавок к этому надвигается угроза военной конфронтации — как в Тайваньском проливе, так и в Южно-Китайском море. Недавно Китай провел крупнейшие за несколько десятилетий военные учения. По крайней мере, так утверждают тайванские руководители. Почти каждую неделю мы слышим свежие новости об очередной конфронтации между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море. А ведь Филиппины являются союзником США. На европейском театре Китай продолжает оказывать чрезвычайно важную поддержку России, ведущей военные действия на Украине. А внутри страны Трампу придется иметь дело с кибервойнами, ведь проводимая Пекином масштабная хакерская операция "Соленый тайфун" по-прежнему создает угрозу безопасности американских данных.

На планы Трампа по ликвидации этих угроз будет влиять расклад сил в его кабинете. Он уже отобрал на ключевые посты непримиримых "ястребов", готовых противостоять Китаю. Например, госсекретарем у него станет Марко Рубио. Но будут там и джокеры, скажем Илон Маск, имеющий тесные связи с Китаем, или сам Трамп. Избранный президент выражает недовольство состоянием сегодняшних отношений между США и Тайванем и обхаживает китайского председателя Си Цзиньпина. Он даже пригласил его на инаугурацию. В первый срок Трампа его администрация проводила в целом агрессивный курс в отношении Китая. Но такой курс сопровождался непоследовательностью и междоусобной борьбой. Первые признаки говорят о том, что этот президентский срок будет таким же непростым и отнюдь не прямолинейным.

*Запрещенная в России террористическая организация.