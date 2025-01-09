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Известия.ru

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ FPV-дронами

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России в среду, 8 января, опубликовало кадры объективного контроля, на которых расчеты FPV-дронов разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).


«С помощью средств воздушной разведки было выявлено движение вдоль лесополос в районе населенного пункта Терны двух единиц автомобильной техники ВСУ, следовавших на свои позиции для подвоза припасов», — говорится в сообщении министерства.

Проанализировав разведданные, военные решили нанести удар по автомобилям противника. Расчеты FPV-дронов разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии оперативно уничтожили цели и сорвали подвоз припасов украинским боевикам.

Объективный контроль в режиме реального времени вели средства воздушной разведки.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало кадры, на которых разведывательное подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области с помощью FPV-дрона поразило пикап ВСУ, перевозивший украинских боевиков для проведения ротации. Цель была успешно уничтожена.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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