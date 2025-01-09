Глава МИД Франции: ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию

Источник изображения: topwar.ru

ЕС не позволит США вторгнуться в Гренландию. Поэтому Евросоюз должен проснуться и укрепиться.

Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя планы президента США Дональда Трампа по присоединению острова к Соединенным Штатам.

Мы – сильный континент

- заявил французский дипломат.

По его словам, мир вступил в период, когда выжить может только сильнейший. Несмотря на это, он не верит, что американцы решатся на вторжение.

Если вы спрашиваете меня, думаю ли я, что Соединенные Штаты вторгнутся в Гренландию, мой ответ – нет

- считает Барро.

Заявление министра иностранных дел Франции стало реакцией на слова избранного президента США Дональда Трампа. Вчера политик заявил, что не исключает использования военных или экономических мер для присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Следует учесть, что очень скоро Трамп будет обладать такими возможностями. Это произойдет 20 января, когда он вступит в должность главы американского государства.

Источник изображения: topwar.ru

Гренландия считается неотъемлемой частью Королевства Дания. Оно, в свою очередь, является членом Европейского союза. Примечательно, что остров является единственной территорией ЕС в Арктическом регионе.

Сейчас в мире значительно вырос интерес к Арктике как к неиссякаемому источнику природных ресурсов. Поэтому вполне объяснимо, что в Евросоюзе крайне обеспокоены стремлением Трампа присоединить такой стратегически важный остров к США.