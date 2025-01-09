"Конфликт продолжится". Послание Зеленского Путину (Страна.ua, Украина)

"Страна": после окончания конфликта Киев намерен вести гибридную войну с Россией

Даже если Киев заставят подписать с РФ мирный договор, Украина будет мстить, пишет "Страна". Реальная стратегия киевского режима заключается в продолжении конфликта. Поэтому Зеленский ставит невыполнимое условие — принять Украину в НАТО.

Интервью Владимира Зеленского американскому подкастеру Лексу Фридману, в котором президент много матерился и заявил о неуважении к Владимиру Путину и к российскому народу, вызвало негативную реакцию в РФ не только в Z-каналах, но и в тех кругах, которые нельзя отнести к провоенным.

"Забавно, что не уважает "ни руководителя России, ни её народ" человек, который приезжал в страну, работал здесь, снимался в российских фильмах и играл в КВН на русском языке. Ну и хочется отметить уровень дипломатии первого лица государства, который говорит слово <…> (непорядок), комментируя дела на международной арене. Это тоже показатель. Кстати, Киеву пора бы определиться: он хочет, чтобы Москва приехала на мирные переговоры или нет. Какое-то противоречие опять", — написала Ксения Собчак.

И это показательный момент.

Как мы уже писали, в России существуют разные точки зрения, как заканчивать конфликт на Украине. Есть "партия мира", которая считает, что нужна скорейшая остановка боевых действий по линии фронта. Есть также "партия войны", полагающая, что воевать нужно как минимум до выполнения озвученных Путиным в июне 2024 года условий и даже вплоть до смены власти в Киеве и "перезагрузки" украинского государства с установлением над ним фактического контроля.

Главный аргумент "партии войны" в РФ примерно такой: если сейчас просто остановить боевые действия, то Украина превратится в постоянный источник опасности. Украинцы будут мстить за нынешний конфликт, желая реванша и возврата территорий. А это десятки миллионов людей, ненавидящих Россию. Украина превратится в большой "сектор Газа" или же Чечню образца 1996–1999 годов у границ России, откуда украинские "хамасовцы" и "басаевы" будут совершать набеги на Курск и Белгород, устраивать теракты в РФ. Такое положение начнут использовать враги России для создания ей проблем. В случае же начала конфликта с НАТО Украина станет опаснейшим форпостом для наступления на центральные регионы РФ. А потому воевать нужно дальше: пока в Киеве не появится власть, полностью лояльная Москве, от которой для России не будет исходить угроза. Это экзистенциональная битва, в которой нужно победить, не считаясь с человеческими и экономическими потерями, а если потребуется, то использовать и ядерное оружие.

На это приводятся контраргументы: дескать, Украина уже понесла в нынешнем конфликте огромные военные потери, лишилась больших территорий, столкнулась с многомиллионным потоком беженцев и грандиозными разрушениями. В случае окончания боевых действий она меньше всех будет заинтересована в том, чтобы провоцировать Россию на новое вторжение. Потенциалы двух стран несоизмеримы, и любой новый конфликт нанесет Украине намного больший ущерб, чем РФ. Даже состояние постоянной гибридной войны будет губительным для будущего Украины: в такую страну не пойдут инвесторы. Скорее всего, не возьмут ее и в ЕС. Украина рискует превратиться в вечную "серую зону", откуда будут убегать люди и утекать деньги.

Поэтому после окончания конфликта Украина первая проявит заинтересованность в том, чтобы не было никаких новых военных действий, чтобы страна могла спокойно и мирно жить, восстанавливаться и идти в ЕС. Можно вспомнить, что в 2014–2021 годах Украина не предпринимала никаких военных действий против аннексированного Крыма, за исключением единичного диверсионного рейда Кирилла Буданова* в 2016 году, за который Петр Порошенко, судя по записям его разговоров, получил нагоняй от Джо Байдена. На Донбассе же тогда была другая ситуация, так как РФ его своей территорией не считала.

Что касается возможного столкновения России и НАТО, то Запад за время нынешнего конфликта неоднократно демонстрировал, что не хочет прямого столкновения с РФ, чреватого ядерной войной. А потому, пока у России есть ядерный арсенал, вероятность войны с НАТО по инициативе альянса близка к нулю. Выполнение же цели установления контроля над всей Украиной или даже над всей территорией четырех областей сопряжены с такими жертвами и рисками для РФ, в сравнении с которыми риски соседства даже с недружественной Украиной и необходимые ресурсы для купирования этих рисков значительно меньше.

И вот Зеленский в интервью очень четко дает понять, что, даже если Киев заставят подписать с РФ прекращение огня, Украина будет мстить и Россию в покое не оставит.

Собственно, эту мысль он высказал практически дословно: "Допустим, кто-то решил заморозить поддержку, и мы вынуждены остановить огонь. И никто не понес ответственность (за ввод российских войск на Украину. — Ред.). Ни один из убийц не окажется в тюрьме. Санкции будут сняты. И представьте отца, которые потерял на фронте своих детей. Он будет понимать, что справедливости не добились. И таких людей у нас тысячи. Почему они не найдут способ поехать в Россию и убить там солдат или еще кого-то?"

Причем с учетом заявления о "неуважении не только к Путину, но и к российскому народу" это сигнал и о том, что дело уже не в Путине, и вражда останется, даже если он уйдет.

Правда, Зеленский предложил свой вариант гарантий того, что Украина не будет мстить России после окончания конфликта: принять ее в НАТО.

"НАТО останавливает не только Россию, НАТО останавливает и нас", — сказал он.

Похожую мысль в свое время высказывал Генри Киссинджер. И в ней, безусловно, есть своя логика. Однако сейчас это заведомо неприемлемое для Путина условие прекращения огня. И в нынешней военной и геополитической ситуации не очень понятно, что и как может заставить его поменять мнение. Да и на Западе, в том числе в команде Дональда Трампа, многие против принятия Украины в альянс.

То есть фактически Зеленский ставит условие: если остановить огонь без вступления Украины в НАТО (что пока нереально), то конфликт Украины с Россией продолжится в другой форме.

Не обязательно будет именно так. Как отмечалось выше, очевидно, что состояние вечной "гибридной" войны не в интересах Украины, особенно если не будет гарантий защиты от НАТО. Однако Зеленский сказал то, что сказал. И это сильный пас российской "партии войны", так как президент Украины подтвердил ее аргументы.

Со словами Зеленского о желании мести из-за чувства несправедливости условий окончания конфликта наверняка могут согласиться многие украинцы. Особенно потерявшие своих близких, дома, вынужденные бежать из родных мест.

Однако здесь вопрос в другом. Если сейчас, когда активизировались разговоры о завершении конфликта, Зеленский делает подобные заявления, то это означает, что он прекращения огня не хочет.

Мы уже неоднократно писали, что реальная стратегия украинской власти подразумевает продолжение конфликта и, следовательно, недопущение его остановки в ближайшее время до выполнения условий, которые пока выполнить невозможно (выход на границы 1991 года, на линию 2022 года, вступление в НАТО и так далее). В рамках этой стратегии первая задача — убедить Трампа не давить на Украину с целью добиться прекращения огня по линии фронта и не предлагать Путину никаких компромиссов. Вторая задача — если Трамп все-таки выдвинет какое-либо компромиссное предложение Москве о прекращении огня, способствовать тому, чтобы Путин его не принял. Собственно, выполнению обеих задач и было посвящено всё трехчасовое интервью Зеленского.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.