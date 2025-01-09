Начальник Генштаба ВС Сербии заявил о разрыве части военных контрактов с РФ

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Сербия была вынуждена разорвать часть ранее заключенных с Россией военных сделок. Об этом заявил начальник Генштаба ВС балканского государства генерал Милан Мойсилович. По его словам, в условиях действия антироссийских санкций исполнение целого ряда контрактов оказалось невозможным.

Некоторые контракты мы разорвали, а некоторые отложили в надежде на то, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и будет возможность для реализации контрактов

– заявил Мойсилович.

Он добавил, что Белград пытался решить возникшие проблемы по дипломатическим каналам, однако, эти усилия не увенчались успехом.

Как поясняют в Минобороны Сербии, альтернативой поставкам российской военной техники и оборудования стали закупки вооружений в Китае.

В подтверждение этих слов военное ведомство Сербии продемонстрировало китайский ЗРК FK-3, который станет заменой российскому комплексу С-400.