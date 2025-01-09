Войти
Военное обозрение

Начальник Генштаба ВС Сербии заявил о разрыве части военных контрактов с РФ

270
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Сербия была вынуждена разорвать часть ранее заключенных с Россией военных сделок. Об этом заявил начальник Генштаба ВС балканского государства генерал Милан Мойсилович. По его словам, в условиях действия антироссийских санкций исполнение целого ряда контрактов оказалось невозможным.

Некоторые контракты мы разорвали, а некоторые отложили в надежде на то, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и будет возможность для реализации контрактов

– заявил Мойсилович.

Он добавил, что Белград пытался решить возникшие проблемы по дипломатическим каналам, однако, эти усилия не увенчались успехом.

Как поясняют в Минобороны Сербии, альтернативой поставкам российской военной техники и оборудования стали закупки вооружений в Китае.


В подтверждение этих слов военное ведомство Сербии продемонстрировало китайский ЗРК FK-3, который станет заменой российскому комплексу С-400.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сербия
Продукция
С-400 Триумф
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.01 06:00
  • 6880
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.01 03:51
  • 1
Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего
  • 09.01 01:47
  • 1
NASA может обратиться к частным компаниям для доставки образцов грунта с Марса
  • 09.01 01:33
  • 1
Главные внешнеполитические вызовы, с которыми в 2025 году столкнется Трамп (Foreign Policy, США)
  • 08.01 22:39
  • 4
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 08.01 22:34
  • 46
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 22:10
  • 0
О приоритетах - и не только применительно к СВОйне.
  • 08.01 19:20
  • 0
О готовности к "большой континентальной войне"
  • 08.01 15:28
  • 4
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го