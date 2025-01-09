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ТАСС

National Interest: высокая адаптивность ВС РФ повышает вероятность победы

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© Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

Как отмечается в публикации, подразделения российской армии решили проблему с атаками украинских дронов за счет использования танков с дополнительной защитой

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Российская армия одержит верх в конфликте на Украине из-за способности быстро адаптироваться к меняющимся на поле боя условиям. Такое мнение приводит американский журнал The National Interest (NI).

Как отмечается в публикации, подразделения ВС РФ решили проблему с атаками украинских дронов за счет использования танков с дополнительной защитой, из-за схожести формы прозванной в войсках "мангалами" (в английском тексте оригинала используется термин "танки-черепахи"). В статье подчеркивается, что применение подобных систем свидетельствует о высокой адаптивности российских войск к обстановке на фронте.

"Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации к ситуации на поле боя, скорее всего, победят", - говорится в материале NI.

Над башнями российских танков укрепляют металлические козырьки. Ранее подобную защиту, установленную на танки бойцами самостоятельно в полевых условиях, можно было видеть на кадрах из зоны СВО, затем ее стали устанавливать на технику штатно. 

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Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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