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Военное обозрение

Пресса США: ВС РФ победят на Украине благодаря нестандартным военным решениям

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Источник изображения: topwar.ru

По мнению американских экспертов, российская армия сможет одержать победу в вооруженном конфликте на Украине благодаря нестандартным военным решениям, позволяющим адаптироваться к ситуации на поле боя.

Как отмечает издание National Interest, ВС РФ обладают возможностью находить инновационные решения на поле боя, при этом действуя на значительной стратегической глубине. По мнению авторов опубликованного материала, странам Запада необходимо смириться с фактом явного превосходства российской армии над своим противником. При этом в качестве одного из примеров успешных инноваций, внедряемых Россией, называется применение ВС РФ так называемых «танков-мангалов», защищенных от атак украинских дронов.

Ранее американский политолог Роберт Каган отметил, что без военной поддержки со стороны США Украина, вероятнее всего, потерпит поражение в течение следующих 12-18 месяцев. Каган, являющийся мужем бывшего заместителя главы Госдепа США Виктории Нуланд, в своей статье для журнала The Atlantic упрекнул вице-президента в администрации Трампа Джеймса Венса в том, что тот проявляет безразличие к судьбе Украины. При этом, по мнению Кагана, поражение Киева неизбежно будет считаться провалом США и их президента.

Американский политолог призывает новые власти США увеличить объемы выделяемой Украине военной помощи, чтобы избежать «унизительного стратегического поражения на мировой арене». По мнению Кагана, судьба Украины во многом определит успех президентства Трампа.

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Россия
США
Украина
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Минoбороны РФ
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