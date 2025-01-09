Пашинян заявил о намерении Еревана реализовывать мирную повестку в отношениях с Баку

Ереван предложил Азербайджану сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями и мониторинга режима прекращения огня

Ереван. 8 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не будет реагировать на агрессивные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Возможно, Баку пытается "легитимизировать" эскалацию в регионе. Делаются агрессивные заявления из расчета на то, что в Ереване будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, сочетая это с распространением ложной информации о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать обоснование новой эскалации в регионе", - заявил Пашинян в среду информагентству "Арменпресс".

Накануне Алиев заявил азербайджанским телеканалам, что "Армения фактически является источником угрозы для региона", назвав армянское государство "фашистским". "Фашизм должен быть уничтожен, его уничтожит либо руководство Армении, либо мы, другого выхода у нас нет", - сказал президент Азербайджана.

Между тем Пашинян заявил, что Ереван "будет придерживаться мирной стратегии и последовательно продолжать реализовывать мирную повестку". "Это означает, что мы будем использовать не язык агрессии, а язык диалога. Мы продолжим фокусироваться на демаркации (границы), на согласовании текста мирного договора, на реализации проекта "Перекресток мира", на гуманитарных вопросах, в том числе, на проблемах выяснения судьбы пропавших без вести", - сказал премьер Армении.

На обвинение президента Азербайджана в том, что Армения является фашистским государством Пашинян заявил, что "расчет на ответную реакцию в духе "ты сам фашист", и ситуация, которую я описал, начнет обостряться". "Но есть другой подход: мы констатируем, что в Азербайджане так воспринимают Армению, и попытаемся понять, почему, в чем причина. С другой стороны, очевидно, что подобное восприятие Азербайджана существует и в республике Армения. Именно эти взаимные представления привели к многолетнему конфликту", - заявил Пашинян.

"Мирная повестка дня направлена на устранение этих представлений. Часть согласованных статей мирного договора закрывает страницу некоторых из этих представлений, другие части дают нам возможность сделать все взаимные негативные представления частью двусторонней повестки и устранить их. Добавлю, что по двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения, и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор", - сказал премьер Армении.

Пашинян также заявил, что вооружение армянской армии не может считаться нелегитимным.

Ранее Алиев заявил, что "Армения должна немедленно остановить вооружение". "Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие", - отметил он.

"В программе реформирования армии Республики Армения нет никаких элементов нелегитимности. Должен повторить, что Республика Армения признает территориальную целостность всех своих соседей, в том числе территориальную целостность Азербайджана, и ожидает от Азербайджана того же, то есть четкого и безоговорочного признания территориальной целостности Армении", - сказал Пашинян.

По его словам, "мы не ставим перед собой задачу возвращения более 200 квадратных километров оккупированных территорий Армении военным путем, поскольку процесс демаркации дает возможность решить этот вопрос мирным путем, путем переговоров".

"С фиксацией всего это никто не сможет оспорить право Республики Армения иметь обороноспособную армию. Что касается опасений, связанных с вооружением, у нас также есть опасения по поводу вооружения Азербайджана, и мы также услышали их опасения. Именно по этой причине мы сделали предложение Азербайджану сформировать механизм взаимного контроля над вооружениями и ждем их ответа", - сказал Пашинян.

Пашинян также заявил, что информация Азербайджана о нарушении режима прекращения огня армией Армении не соответствует действительности.