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Военное обозрение

Латвия готовит поставку Украине 1000 дронов различного назначения

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Источник изображения: topwar.ru

Бывшая советская республика, а ныне государство-член НАТО Латвия, имеющая очень негативное отношение к России, продолжает активно проводить политику в поддержку Украины.

Стало известно, что Рига в этом году планирует выделить миллионы евро на военную помощь Киеву. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс. По его словам, речь идет о 20 миллионах евро, которые пойдут на закупки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины.

Эти планы реализуются в рамках совместной с Великобританией «коалиции дронов», являющейся частью Контактной группы по обороне Украины (UDCG). Для поставки на Украину готовят как минимум 1000 (БПЛА) различных типов, но приоритетом в поставках на этот год являются FPV-дроны.

По данным латвийского Минобороны, в прошедшем 2024 году Украине было передано более 3000 беспилотников, произведенных на территории Латвии.

Рига и Лондон возглавляют так называемую «международную коалицию дронов», куда входит шестнадцать стран. Помимо Великобритании и Латвии, в неё входят Германия, Италия, США, Нидерланды, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Франция, Швеция, Дания, Польша, Чехия, Литва и Эстония. Эти страны выделили в общем более полмиллиарда евро на закупку дронов для Украины. Это объясняет бесконечное использование Киевом БПЛА, несмотря на многочисленные их потери.

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