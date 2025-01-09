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ТАСС

Более 3 тыс. образцов вооружения и военной техники поступило в ЦВО в 2024 году

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Танк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ ТАСС

В числе поставленного танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М, боевые машины поддержки танков "Терминатор", тяжелые огнеметные системы "Тосочка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. образцов вооружения и военной техники поступило на вооружение войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"В соединения и части ЦВО поступило свыше 3 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники различной номенклатуры. Масштабная поставка техники позволила перевооружить и усилить десятки подразделений мотострелковых, танковых, артиллерийских бригад и специального назначения", - говорится в сообщении.

В числе поставленного вооружения - современные боевые танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированных танки Т-72Б3М, боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и другая техника.

В пресс-службе округа добавили, что поступившая техника позволила повысить готовность подразделений к выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции в любых климатических условиях днем и ночью.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге. 

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