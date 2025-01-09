Пашинян поручил главе МИД провести инвентаризацию документов по карабахским переговорам

Источник изображения: topwar.ru

Никол Пашинян поручил министру иностранных дел провести инвентаризацию документов, связанных с карабахскими переговорами, которые находятся в МИД Армении. Об этом сообщает аппарат премьер-министра. При этом подчеркивается, что будет изучен вопрос возможной публикации этих документов.

После оценки возможности публикации этих материалов с учетом интересов государственной безопасности Армении будет принято решение: публиковать их или нет

– подчеркнули в аппарате премьер-министра Армении.

Стоит отметить, что представители западных СМИ на протяжении некоторого времени намекают премьер-министру Армении на необходимость публикации документов, касающихся проблемы карабахского урегулирования, поскольку в официальных заявлениях заинтересованных сторон отмечается некоторое противоречие.

Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Баку по итогам краткосрочного военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. После этого из региона были выведены российские миротворцы, а Ереван провозгласил курс на сближение с Западом и налаживание военного сотрудничества со странами Европы.

Источник изображения: topwar.ru

Добавим, что накануне президент Азербайджана заявил, что все военные контракты Армении со странами ЕС должны быть аннулированы, а уже полученное вооружение следует вернуть поставщикам.