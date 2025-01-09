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Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press.

FAZ: немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую БМП Lynx

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине в конце 2024 года первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отметили журналисты, БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе (федеральная земля Нижняя Саксония). Военные проведут испытания, чтобы принять решение о серийном производстве, уточнил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Компания также рассчитывает собирать эти БМП на своем заводе на Украине.

Ранее стало известно, что Германия начнет поставки Украине ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с искусственным интеллектом фирмы Helsing, которые не поддаются системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и получивших название «мини-таурусов» (по аналогии с крылатыми ракетами Taurus).

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