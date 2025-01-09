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ТАСС

NASA может обратиться к частным компаниям для доставки образцов грунта с Марса

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Билл Нельсон
Билл Нельсон.
Источник изображения: techcult.ru

В NASA рассчитывают, что образцы марсианских пород удастся доставить на Землю в период между 2035 и 2039 годами, отметил глава американского космического ведомства Билл Нельсон

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может воспользоваться услугами частных компаний, таких как SpaceX и Blue Origin, для возвращения образцов грунта с Марса. Об этом сообщил на онлайн-брифинге для журналистов глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

Он напомнил, что осуществление в изначальном виде совместного проекта NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) по возвращению образцов марсианских пород, собранных марсоходом Perseverance, не представляется возможным до 2040-х годов. При этом реализация миссии оценивается не менее чем в $11 млрд. "Это попросту неприемлемо", - отметил Нельсон, подчеркнув, что в связи с ростом расходов NASA ранее приняло решение о поиске альтернативных способов доставки на Землю образцов грунта с Марса, остановившись в конечном счете на двух возможных вариантах.

Первый из них предполагает применение проверенной ранее в нескольких миссиях технологии "небесного крана". Она предусматривает отправку на орбиту Марса космического аппарата, разработанного ЕКА, с небольшим спускаемым модулем NASA, который забрал бы образцы породы с поверхности этой планеты и при помощи собственных двигателей вернулся на орбиту для стыковки с аппаратом ЕКА и дальнейшего возвращения на Землю. Такой вариант обошелся бы в $6,6 млрд - $7,7 млрд.

Второй вариант предусматривает возможность прибегнуть к услугам частных компаний, которые разработали бы собственный тяжелый спускаемый модуль для доставки образцов грунта на аппарат ЕКА. Стоимость такого проекта составила бы $5,8 млрд - $7,1 млрд. Нельсон подчеркнул, что SpaceX и Blue Origin заинтересованы в реализации этого проекта, но не исключил, что к нему могут быть привлечены и другие компании.

При этом, по словам главы ведомства, в NASA рассчитывают, что образцы марсианских пород удастся доставить на Землю в период между 2035 и 2039 годами. "Окончательное решение, вероятно, будет принято в 2026 году", - отметил Нельсон.

Ранее NASA и ЕКА рассчитывали создать посадочную платформу, два вертолета, марсоход для сбора образцов и взлетно-посадочный модуль, который бы вывел эти пробы на орбиту Марса. Эти планы неоднократно пересматривались в связи с растущими оценками расходов на разработку и запуск всех компонентов миссии. В результате этого в ноябре 2023 года в западных СМИ появились сообщения о возможной приостановке миссии, а в апреле 2024 года руководство NASA заявило о намерении переформатировать ее с целью ускорения запуска и снижения расходов. 

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Страны
США
Компании
Blue Origin
ESA (ЕКА)
NASA
SpaceX
Проекты
Марс
1 комментарий
№1
09.01.2025 01:47
Расходы относительно небольшие.Только для каких количеств породы.Марс все же подальше чем Луна , а вот реголит мы уже освоили.
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