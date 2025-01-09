MWM: Россия развернула системы ПВО большой дальности для защиты Крымского моста

Россия развернула новые системы ПВО С-500 для защиты Крымского моста, пишет MWM. Они высоко ценятся за мощные датчики, большой радиус поражения и способность перехватывать цели на гиперзвуковых скоростях. Эта мера призвана удержать Киев от дальнейшей эскалации.

Российские вооруженные силы развернули свой единственный полк систем ПВО большой дальности С-500 для защиты моста через Керченский пролив, соединяющего полуостров Крым с материковой Россией. На фоне участившихся ударов вглубь России Москва опасается, что Украина и ее западные сторонники могут попытаться атаковать его. Ранее в конце декабря появилась информация, что вооруженные силы сформировали свой первый полный полк ПВО большой дальности С-500, и это стало важной вехой в планах по дальнейшему развертыванию этих систем по всей стране.

Каждый полк старой системы ПВО С-400 насчитывает по 16 пусковых установок ракет класса “земля-воздух” вместе с соответствующими мобильными радарами и командными центрами, а вот количество пусковых установок в полку С-500 не раскрывается. Система С-500 поступила на вооружение в 2021 году после пяти с лишним лет задержки и обеспечивает дополнительный уровень российской сети противовоздушной обороны: выше систем С-300В4 и С-400, но ниже А-235, которая защищает Москву от ударов межконтинентальных баллистических ракет.

Эта первая в мире мобильная система “земля-воздух” с противоспутниковыми и противоракетными возможностями высоко ценится за мощные датчики, обеспечивающие дальность обнаружения до 800 км, а также непревзойденный радиус поражения в 600 км и способность перехватывать цели на гиперзвуковых скоростях.

В июне глава Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал-лейтенант Кирилл Буданов* сообщил, что Вооруженные силы России разместили звенья системы С-500 в Керчи недалеко от спорного полуострова Крым (принадлежность Крыма очевидна, и к тому же у автора худо с географией: Керчь и есть Крым. — Прим. ИноСМИ). После того как Вашингтон дал зеленый свет на удары вглубь российской территории, одно за другим посыпались предположения, что ВСУ при значительной поддержке западных советников на земле и разведки в воздухе и космосе попытаются атаковать мост через Керченский пролив недавно предоставленными США баллистическими армейскими тактическими ракетными комплексами ATACMS. Вариант ATACMS с большей дальностью действия с фугасной боеголовкой вместо кассетной также недавно поступил в эксплуатацию и считается особенно подходящим для таких ударов.

Ожидается, что элементы системы С-500 послужат в качестве множителя силы для действующих средств ПВО, в том числе для несколько дивизионов С-400. Сосредоточение систем С-500 для защиты моста через Керченский пролив подчеркивает последствия серьезных задержек с поставками: изначально предполагалось, что к середине 2020-х годов системы будут прикрывать крупные города и стратегические объекты в Арктике и Тихом океане.

Мост через Керченский пролив, гигантский инфраструктурный проект стоимостью четыре миллиарда долларов, стал основной целью украинских и союзных атак из-за символической ценности как связующее звено между Крымом и материковой Россией. Также он имеет военное значение и обеспечивает российским войскам возможности переброски и снабжения.

Отдельные западные источники начали призывать к атакам на мост сразу же после его открытия в мае 2018 года. Взрыв 8 октября 2022 года вывел его из строя на несколько часов и привел к гибели трех человек — Киев “отпраздновал” это событие выпуском праздничной почтовой марки. За этим в июле 2023 года последовала атака на мост украинского беспилотного катера, однако ущерб оперативно устранили. Европейские государства активно продавливали снятие каких бы то ни было ограничений на ракетные атаки в тыл России, причем активнее всех на этом поприще старались Лондон и Париж. В результате удары по международно признанной территории России западным оружием начались 20 ноября.

Ноябрьские ракетные атаки стали серьезной эскалацией. Более того, целеуказание совершалось с помощью обширных сетей западных спутников при поддержке крупных контингентов советников западного блока и других специалистов на местах. Сообщалось, что ракетные удары достигли некоторых успехов против российских войск в Курской области (информация не подтверждается официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ). В этой связи предполагалось, что развертывание С-500 может упрочить российские возможности противоспутниковой обороны для потенциального обезвреживания спутников западного блока в случае дальнейшей эскалации и атак по Крыму и мосту через Керченский пролив. Таким образом, эта мера призвана удержать Киев и его западных сторонников от таких шагов.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.