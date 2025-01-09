Фронтовое явление: какое оружие получили ВСУ от стран Запада

Новые образцы вражеской техники не смогли оказать заметного влияния на ход боевых действий

Страны НАТО в 2024 году продолжали спонсировать ВСУ вооружением и военной техникой. Впрочем, сколько-нибудь заметного влияния на ход боевых действий ни один из разношерстных образцов оказать не смог. Даже долгожданные истребители F-16 не усилили ни оборонительного, ни наступательного потенциала ВСУ. «Известия» выяснили, какое вооружение противник получил от стран Запада впервые и как его применял.

Истребители F-16

Вероятно, самой значимой премьерой года стали американские истребители F-16, первые экземпляры которых появились в ВСУ к концу лета 2024 года. Самолеты были получены из Дании, и, видимо, поставка всех 20 обещанных датских машин сдвинется на начало 2025 года.

Одновременно с этим должны начаться поставки 24 самолетов из Нидерландов. После ожидаются поставки из Бельгии и Норвегии и, может быть, и из других стран блока НАТО. Всего пока планируется поставка 80–100 единиц F-16.

Истребитель F-16 Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gianluca Vannicelli

Основная масса самолетов модификаций F-16AM и F-16BM выпущены в 1970–1980-е годы и в 1990–2000-е годы прошли модернизацию по программе MLU (Mid-Life Update). Большая часть европейского парка F-16 собиралась на европейских заводах в середине 1980-х годов. Модернизация MLU была завершена к 2003 году и коснулась в основном оборудования, которое используется при выполнении боевых миссий.

Как и ожидалось, первые F-16 применялись ВСУ для решения задач противовоздушной обороны над районами в глубине территории Украины. Но данные самолеты могут использоваться и как стартовые платформы для американского и европейского управляемого вооружения «воздух – земля» — крылатых ракет Storm Shadow и американских AGM-158 JASSM с дальностью действия до 400 км.

Можно отметить, что появление у противника нового самолета никак не отразилось на боевых действиях и пока прошло практически незамеченным.

GLSDB

Впервые в феврале 2024 года около населенного пункта Кременная украинские боевики применили новые высокоточные боеприпасы GLSDB. Они являются продуктом американской компании Boeing и шведской SAAB, но применяются пока только из американских пусковых установок HIMARS и MLRS.

Пусковая установка HIMARS Источник изображения: Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Patrick Evenson

GLSDB — это совмещение авиационной управляемой бомбы GBU-39 и двигателя ракеты GMLRS. Авиабомбы этого типа оснащены «умной» системой управления с крыльями обычной недорогой бомбы малого калибра (около 100 кг). Ракетный двигатель разгоняет и забрасывает управляемый боеприпас на заданную высоту, и далее бомба совершает планирующий полет к цели по сложному запрограммированному маршруту с самонаведением на конечном этапе полета.

Такое сочетание ракетных и авиационных технологий позволило создать снаряд с дальностью действия около 150 км, способный поражать цели с точностью до 1 м.

ВСУ уже располагают десятками пусковых установок HIMARS, боевые возможности которых за счет боеприпасов GLSDB могут существенно измениться. Особенностью нового боеприпаса является его относительно невысокая стоимость — около $40 тыс., что значительно меньше, чем стоимость обычной ракеты для HIMARS (около $160 тысяч) и тем более, чем стоимость ракет типа ATACMS (более $1 млн). Сейчас именно Украина становится первым эксплуатантом этой боевой системы — ни США, ни Швеция не приняли на вооружение GLSDB. И пока поставки носят крайне ограниченный характер. А может быть всё проще: новое «чудо-оружие» вполне вероятно могло оказаться неэффективным, с характеристиками, далекими от заявленных.

FrankenSAM

Вынужденное технологическое решение в области фронтовой противовоздушной обороны — симбиоз старых советских пусковых установок ЗРК «Бук» и ракет Sea Sparrow и Sidewinder.

ЗРК «Бук» Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Первая ракета является зенитной средней дальности, а вторая — адаптированная для применения в качестве средства ПВО ракета «воздух – воздух» малой дальности. Первые образцы ЗРК FrankenSAM были подготовлены и прошли испытания за океаном, но теперь Украина может и самостоятельно вести работы по переделке боевых машин. На очереди — оснащение пусковых установок ракетами «воздух – воздух» Р-73 из советских запасов противника и стран Восточной Европы.

Подобные эрзац-системы с некоторыми оговорками могут обеспечить ПВО, но увеличение номенклатуры ракет и типов боевых систем увеличивает стоимость обслуживания и снижает общую боевую эффективность войск. Пока не ясно, смогут ли подобные «франкенштейны» оказать хоть какое-то влияние на усиление противовоздушной обороны Украины.

Западные САУ

Поставки западных и в том числе современных самоходных артиллерийских систем были начаты в 2022–2023 годах. Но к новинкам 2024 года можно отнести крупнейшую партию французских 155-миллиметровых САУ Caesar — в течение года планировалось поставить 78 этих установок.

Французские установки 155-мм САУ Caesar Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cover Images

САУ Caesar — роботизированная артиллерийская установка на автомобильном шасси — обладает высокой мобильностью и современной системой управления огнем. Скорее всего, эти планы не были выполнены и сдвинулись на 2025 год. Как и планы по поставкам американских, германских и польских САУ. Подобные поставки в текущей ситуации могут лишь частично компенсировать потери ВСУ и в том числе в контрбатарейной борьбе. Ну, а с учетом превосходства России в воздухе судьба западных САУ плачевна.

Дальние дроны и ракеты ВСУ

В течение 2024 года мы увидели применение в дальних ударах по российской территории созданных на базе легких самолетов дронов А-22 «Лисица» и UJ-22 Airborne украинского производства. Дальность действия первых, судя по ударам по Татарстану и Мурманской области, может составлять от 1300 до 1800 км. То есть ВСУ занимаются фактически переоборудованием гражданских самолетов в беспилотники-камикадзе с использованием современных систем навигации. Конечно, говорить о выполнении такими дронами каких-то военных задач нельзя: они вряд ли способны наносить точные удары по военным объектам. Их цель — это крупные площадные цели типа населенных пунктов и крупных предприятий.

Под конец года украинские СМИ отчитались о поступлении в ВСУ нескольких десятков крылатых ракет «Пекло» и об испытаниях ракеты «Рута».

Фото: Global Look Press/Cpl. Brendan Mullin Источник изображения: iz.ru

Первые правильнее было бы называть дальними дронами-камикадзе. Оценочная дальность их действия может составлять от 300 до 500 км, а масса боевой части способна достигать 10–20 кг. Аппарат имеет невысокую дозвуковую скорость и оснащен спутниковой системой навигации. «Рута» же является более технологичным изделием — классическая крылатая ракета со складывающимся крылом и турбореактивным двигателем. Оценочная дальность действия может составить до 1000 км, но и стоимость такой ракеты должна быть в несколько раз выше.

Все эти «новинки» практически незаметны на фоне продолжающегося наступления Вооруженных сил России.

Дмитрий Корнев