Трамп призвал сделать Гренландию «снова великой», присоединив остров к США

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Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя «частный визит» своего сына, пообещал «сделать Гренландию снова великой» и заявил, что «сделка» по присоединению острова к США «должна состояться».
По словам Трампа, прибывших в Гренландию представителей Республиканской партии, в число которых входил сын избранного президента США, великолепно встретили местные власти, однако остров нуждается в безопасности и защите, которую бывшим датским владениям могут предоставить США.
Трамп-младший, в свою очередь, в одной из западных соцсетей разместил видео своего визита в Гренландию, подписав публикацию:
В качестве своеобразного ответа на заявления Трампа о стремлении присоединить Гренландию к США власти Дании поменяли королевский герб страны, в новой версии сделав Гренландию и Фарерские острова более заметными. Кроме того, в новом датском гербе убрали изображения трех корон, которые на протяжении пятисот лет символизировали Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией. Вместо них на новом королевском гербе страны, видимо, в надежде таким образом противодействовать устремлениям Трампа, разместили увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, символизирующие Гренландию и Фарерские острова соответственно.
Кроме Гренландии, Трамп также выразил готовность включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата.