Трамп призвал сделать Гренландию «снова великой», присоединив остров к США

Источник изображения: topwar.ru

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя «частный визит» своего сына, пообещал «сделать Гренландию снова великой» и заявил, что «сделка» по присоединению острова к США «должна состояться».

По словам Трампа, прибывших в Гренландию представителей Республиканской партии, в число которых входил сын избранного президента США, великолепно встретили местные власти, однако остров нуждается в безопасности и защите, которую бывшим датским владениям могут предоставить США.

Трамп-младший, в свою очередь, в одной из западных соцсетей разместил видео своего визита в Гренландию, подписав публикацию:

Гренландия — уже горячо… Хотя на самом деле очень и очень холодно!

В качестве своеобразного ответа на заявления Трампа о стремлении присоединить Гренландию к США власти Дании поменяли королевский герб страны, в новой версии сделав Гренландию и Фарерские острова более заметными. Кроме того, в новом датском гербе убрали изображения трех корон, которые на протяжении пятисот лет символизировали Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией. Вместо них на новом королевском гербе страны, видимо, в надежде таким образом противодействовать устремлениям Трампа, разместили увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, символизирующие Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Кроме Гренландии, Трамп также выразил готовность включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата.