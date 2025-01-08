Российский бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" — безжалостный убийца (The National Interest, США)

Обновленный Ту-160М — грозная птица, пишет The National Interest. Бомбардировщик может нести до двенадцати крылатых ракет, в том числе ядерные Х-55 и более новые Х-101 и Х-102. Кроме того, ОКБ Туполева улучшило авионику, навигацию и системы РЭБ своей машины.

Брэндон Вейхерт

В феврале прошлого года в социальных сетях "завирусились" фотографии президента России Владимира Путина за штурвалом дальнего стратегического бомбардировщика Ту-160М. Путин чествовал легендарное советское ОКБ Туполева, круто модернизировавшее своего культового "Белого лебедя". Всего за несколько недель до этого ВКС России получили первую партию этих обновленных птиц.

Конфликт на Украине набирает обороты, а стратегическое положение России обострилось из-за противостояния с Западом, и военные Москвы приняли программу быстрой модернизации, чьи темпы попросту ошеломляют (особенно учитывая откровенно нелепые заявления западных СМИ о том, что санкции "сломали хребет" российской экономике и военно-промышленному комплексу).

Оснащенный новыми двигателями НК-32-02 с заявленной максимальной скоростью свыше 2,05 Маха, легендарный стратегический бомбардировщик со стреловидным крылом получил новую жизнь. Обновленный Ту-160 перенял у предшественника конструкцию крыла с изменяемой стреловидностью, позволявшую птице эффективнее переключаться с дозвуковых скоростей на сверхзвуковые. Более того, сочетание оригинальной конструкции крыла с двигателями НК-32-02 обеспечило "Белому лебедю" невероятный охват и дальность полета, а также поистине впечатляющую скорость.

Разбираемся с Ту-160М

С точки зрения вооружения Ту-160М — птица грозная. Бомбардировщик может нести до двенадцати крылатых ракет, включая ядерные Х-55 и более новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия Х-101 и Х-102. Все эти типы крылатых ракет прошли модернизацию и приобрели расширенную скрытность благодаря уменьшенной эффективной площади рассеяния, чтобы пронзать ПВО противника. Его предшественник мог нести ядерное оружие, и ОКБ Туполева передал эту функцию по наследству Ту-160М: этот универсальный бомбардировщик может нести как обычный, так и ядерный груз.

Усовершенствованные крылатые ракеты и гравитационные бомбы позволяют выполнять разнообразные задачи и одинаково смертоносны для врагов России.

Ту-160М вобрал в себя целый ряд механических усовершенствований. Но, что еще важнее, ОКБ Туполева улучшило авионику, навигацию и системы радиоэлектронной борьбы своей птицы. Теперь самолет оснащен стеклянным фонарем с малозаметным покрытием и уникальными технологическими новшествами, включая радиолокационную систему "Новелла", а также оборудованием для подавления помех, обеспечивая пилотам не только невероятную ситуационную осведомленность, но и способность преодолевать вражескую ПВО и наносить смертельные удары мощным бортовым вооружением.

Ту-160М отводится ключевая роль в ядерной триаде России (куда также входят баллистические ракеты подводных лодок и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования). Благодаря способности запускать различные виды оружия с больших расстояний "Белый лебедь" стал ключевым элементом ядерного сдерживания России. Москва поступила мудро, одобрив запрошенную программу модернизации Ту-160.

История Ту-160М

Эти птицы зародились в бурные дни холодной войны. Когда СССР канул в небытие, следом за ним отправилась и советская военная машина. Его правопреемница Россия попыталась сберечь как можно больше легендарной военной мощи.

Однако производственная линия Ту-160 была остановлена в 1992 году — прямое следствие распада СССР. Но в итоге Москва возобновила производство самолетов в 2015 году, обновив их до стандарта Ту-160М (который в итоге поднялся в воздух в январе 2022 года).

Серьезный соперник для США

Ту-160М были замечены на многих российских театрах — особенно в Арктике, которую Москва объявила стратегическим приоритетом еще в 2008 году. Когда я три года назад проводил брифинг для разведки ВВС на Объединенной базе ВВС и Армии США Льюис-Маккорд, мне сообщили о перехватах с Ту-160 у побережья Аляски. Это знаменует собой существенную эскалацию со стороны России в Заполярье.

Вашингтон допустил существенную ошибку, настроив против себя режим постсоветской России. Нам внушали, что русские утратили какое бы то ни было геополитическое значение и что ими можно не просто пренебрегать, а даже помыкать.

Эта мысль легла в основу внешней политики США в Евразии за последние тридцать лет. Эволюция могучего Ту-160М — еще один пример того, насколько ошибочными оказались эти соображения. В результате американцы лишились привычной безопасности.