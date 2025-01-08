Лукашенко считает, что к военным действиям на Украине привел олигархат

Президент Белоруссии напомнил свой принципиальный тезис о том, что прибыль, которая заработана в республике, должна оставаться в стране, а не вывозиться за границу

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что конфликт на Украине начался с огромной несправедливости, а привел к военным действия страну олигархат.

"На Украине начиналось все с несправедливости. Когда появился огромный клан, олигархат, который удавил Украину. Огромная несправедливость, я удивляюсь, как украинцы вообще это выдерживали, - сказал Лукашенко, посещая в Рождество храм святителя Николая Чудотворца в Логойске (Минской области), его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня". - И вот так потихоньку этот олигархат привел страну к войне". По его словам, "тот же Зеленский - он же не бедный человек". "Поэтому у кого деньги в кармане огромные, не заработанные - они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве. Ты тогда будешь думать об этих деньгах. И там все президенты были такими. Поэтому все начинается с несправедливости",- сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил свой принципиальный тезис о том, что прибыль, которая заработана в Белоруссии, должна оставаться в стране, а не вывозиться за границу. "Это принципиальные вопросы справедливости, на которые в ближайшее время будет обращено серьезное внимание. Блага в стране создает народ, и ты должен из этой прибыли то, что положено народу, отдать, а не набивать себе карманы, - отметил глава государства. - В этом принцип справедливости. Если такой справедливости нет, мы придем к войне".