Зеленский боится мира на навязанных Россией условиях (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

Что будет с Зеленским, если он подпишет навязанное с позиции силы мирное соглашение с Россией, — большой вопрос, пишет NZZ. Эксперты рисуют мрачную картину: государство-обрубок посреди Европы, руководство которого вынуждено уйти в отставку из-за недовольства части населения.

Переизбранный на пост президента США Дональд Трамп еще до своего официального вступления в должность оказывает давление на Киев. Однако принуждение к миру с Россией вызвало бы сопротивление у части населения и в армии.

Гийом Птак (Guillaume Ptak)

Человек, который заставляет нервничать всех в Киеве, — пожилой мужчина в очках. Еще до своего официального вступления в должность главы американского государства Дональд Трамп уже отправляет Кита Келлогга, своего спецпосланника по мирному урегулированию на Украине, в турне.

О предстоящем визите было объявлено незадолго до Нового года, детали поездки не разглашаются. Избранный президент США торопится, и Келлогг — 80-летний генерал в отставке, сторонник Трампа — передаст послание республиканца сразу же по прибытии в Киев: необходимо заключить мирное соглашение с Россией, причем как можно скорее.

Келлогг не впервые посетит Украину, однако с тех пор его взгляды претерпели кардинальные перемены. "Мы обязаны дать им все, в чем они нуждаются", — говорил экс-генерал еще два года назад об украинских солдатах. Вопрос о переговорах даже не приходил ему на ум. "Конечным итогом должно быть изгнание русских с Украины", — утверждал он в своей время в интервью телеканалу Fox News.

Теперь, однако, все изменилось. Россияне идут в наступление, за прошлый год взяв под контроль более четырех тысяч квадратных километров земли — дважды территория кантона Санкт Гален. В США на президентских выборах одержал победу Трамп, не желающий больше поставлять Киеву оружие. И Кит Келлогг представил Трампу план: украинцы должны отказаться от притязаний на занятые русскими территории на востоке и юге страны, составляющих порядка 18% ее территории, а также от идеи членства Украины в НАТО. Для украинского лидера Владимира Зеленского такой исход был бы настоящей катастрофой. Скоро будет уже три года, как он руководит своей страной в военных условиях и изумляет мир своим сопротивлением.

Что станется с Зеленским, если он подпишет навязанное с позиции силы мирное соглашение — большой вопрос. Непонятно даже, последует ли за ним в таком случае его армия. "Любая попытка вести переговоры с Путиным была бы губительна как для Украины, так и для Европы", — убежден Вадим, лейтенант и глава танкового подразделения, действующего на фронте в районе Харькова. "Русские понимают только насилие, и такая договоренность даст им время, чтобы еще больше вооружиться, еще активнее развить свою [оборонную] индустрию и вновь напасть". Вадим и его подчиненные, занявшие позиции в лесу, не сомневаются: исход конфликта решится на поле боя, а не в каком-то помещении, предоставленном западным правительством или в штаб-квартире какой-нибудь международной организации.

Но что же они будут делать, если после 20 января прервутся поставки оружия и боеприпасов из США?

Стефани Бабст, бывшая высокопоставленная сотрудница аппарата НАТО, выступавшая с критикой нерешительного поведения Запада в вопросе исполнения своих обязательств перед Киевом, недавно нарисовала мрачную картину мира после заключения мирного соглашения на предложенных Трампом условиях: украинское государство-обрубок в самом сердце Европы, резко погрузившееся в хаос нестабильности; президент и его команда вынуждены уйти в отставку из-за чрезвычайно противоречивого мирного соглашения. Часть населения Украины, уставшая от конфликта, вынуждает Зеленского принять условия соглашения, однако остальные украинцы не готовы сложить оружие и отдать подконтрольные россиянам территории.

Растет поколение украинцев, жаждущих мести. "Такого ли будущего хотим мы для Европы? Для Украины? Для нас самих?" — задается вопросами Бабст.

И тем не менее: хотя модальности уступок президенту России Владимиру Путину еще только предстоит определить, идея уступить часть украинской территории в обмен на мир, похоже, завладела умами многих украинцев.

Согласно результатам опроса, недавно проведенного Международным институтом социологии в Киеве, доля населения, готового на территориальные уступки, с февраля по октябрь 2024 года возросла с 19% до 32%. Усталость от войны — это реальность. Впрочем, как и то, что почти 70% населения все-таки думает по-другому и хочет выстоять. Какое же решение примет Зеленский?

Сможет ли он обеспечить и опереться на жизнеспособное большинство среди населения, чтобы заключить мирное соглашение? Если только он получит достаточные гарантии военной безопасности от Запада?

Примечательно, что именно на востоке, в прифронтовых районах, где потери наиболее высоки, встречаются гражданские и солдаты, которые не хотят сдаваться ни при каких обстоятельствах. Например, в Холодногорском, обычном жилом квартале Харькова, второго по величине города Украины, расположенного менее чем в 30 километрах от линии фронта. Улица Низинская выглядит по-прежнему. В домах задернуты все шторы. Нагромождение погнутого металлолома, обломков листов металла и обугленных кирпичей свидетельствует о насилии, от которого неоднократно страдали жители Харькова.

"Не сказал бы, что здесь тихо, но тише, чем тогда", — говорит Алексей Таран, житель улицы Низинской и сосед погибшей, глядя на шампуры с мясом, подрумянивающимся на гриле. Для Алексея, его жены Татьяны и их сына Дениса конфликт стал частью повседневности, прозаической, а иногда и смертельно опасной реальностью, характеризующейся более или менее регулярными взрывами российских ракет и фугасных бомб.

"Как русские поступили с Чечней? — спрашивает Алексей. — В первой войне они потерпели поражение. А во второй раз повторили все свои ошибки, проигнорировали все договоры и сравняли Грозный с землей". Вся его семья сходится во мнении, что любые попытки договориться с русскими обречены на провал и в конечном итоге закончатся новым конфликтом.

Киту Келлогу, генералу Трампа, нелегко придется в деле направления украинцев на путь мира. И еще одна важнейшая деталь. С какой стати Путину сейчас идти на переговоры? Президент России и его окружение и не думают сдаваться.

Или, как выразился Алексей Таран: "Дело не в территориях. Они хотят контролировать нашу страну и наше правительство и вновь создать такой союз, каким был СССР — или, до него, Российская империя".