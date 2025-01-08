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Военное обозрение

Украинские источники сообщают о готовящейся масштабной реформе ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские информационные ресурсы со ссылкой на свои источники в Генштабе ВСУ сообщают о подготовке к масштабной реформе украинской армии, одним из центральных элементов которой станет усиление роли боевых командиров.

В частности, в рамках трансформации украинских Сухопутных войск боевым командирам планируется предоставить больше автономии для принятия решений на поле боя. Кроме того, усилится их влияние на кадровую политику и на определение тактики ведения боевых действий. Командованию бригад предполагается позволить самостоятельно формировать уставную часть, набирать личный состав, а также разрешат «горизонтальные связи» между военными в обход Генштаба.

Подразделения теробороны в рамках реформы украинской армии будут перепрофилированы в "быстрореагирующие отряды" с более жесткими требованиями к физподготовке и командованию. Кроме того, будет усилена подготовка работы ТЦК (военкоматов) к понижению мобилизационного возраста по меньшей мере до 20 лет, чтобы восполнить резервы штурмовых отрядов.

Также, по информации украинских источников, оборонное ведомство этой страны планирует проведение масштабных проверок деятельности командования ВСУ. Предполагается, что проверка охватит такие сферы, как организационную структуру ВСУ, полномочия командования, управленческие процессы, а также соблюдение законодательства, как это ни абсурдно звучит с учетом существующих на Украине реалий. Таким образом планируется усилить боеспособность подразделений украинской армии.

При этом особый акцент делается адаптации к ведению затяжного вооруженного конфликта.

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Украина
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