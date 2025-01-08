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ТАСС

Патриарх Кирилл считает, что украинский народ проснется от "наркотического сна"

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник изображения: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Глава РПЦ уверен, что у людей пройдет "наваждение", и они осознают, что в отношении их велась "специальная операция внешних сил, направленная на разрыв единого народа"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил нынешнее состояние украинского народа с наркотическим сном, отметив, что к его "одурманиванию" привели действия внешних сил, направленные на разрыв России и Украины. Помочь выйти из этого состояния могла бы смена "политической ориентации" украинских властей, сказал патриарх в рождественском интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфир на телеканале "Россия-1".

"Сам факт, что так легко удалось, несмотря на эти связи (тесные связи между русскими и украинцами - прим. ТАСС), возбудить ненависть и довести дело до вооруженного конфликта, конечно, свидетельствует о том, что очень большие силы были брошены на одурманивание украинского народа. Но верю, что этот дурман - кратковременное явление, подобно наркозу. Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал", - сказал патриарх.

Он выразил надежду, что то же самое произойдет и с украинским народом: у людей пройдет "наваждение", и они осознают, что в отношении их велась "специальная операция внешних сил, направленная на разрыв единого народа", вышедшего из общей киевской купели крещения. По мнению патриарха, будущему "прозрению" жителей Украины и прекращению "междоусобной брани" должны будут способствовать общие история, культура и вера русских и украинцев.

"Но для того, чтобы как можно быстрее это произошло, важно, чтобы - откровенно вам скажу - поменялась политическая ориентация украинских властей. Потому что оттуда же идут все сигналы - не "снизу" же они идут - на борьбу с Россией, на создание из России образа врага", - добавил предстоятель РПЦ.

По его мнению, на Украине и сегодня есть много людей, которые хотели бы скорейшего прекращения конфликта и достижения мира с Россией, однако "не все смеют высказать все эти мечтания вслух, потому что это опасно и может повлечь репрессии со стороны государства". 

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Страны
Россия
Украина
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