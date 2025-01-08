Войти
Военное обозрение

Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России

281
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» в том случае, если Пекин будет оказывать России материальную поддержку в вооруженном конфликте на Украине.

В ходе разговора по видеосвязи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном глава американского Минфина также выразила серьезную озабоченность по поводу «вредоносной активности спонсируемых властями КНР субъектов в киберпространстве». По словам Йеллен, китайские хакерские атаки могут оказать воздействие на двусторонние отношения между странами. Кроме того, по словам Йеллен, в Вашингтоне опасаются по поводу предполагаемых «нерыночных методов» Пекина, которые могут повредить американским компаниям на международном рынке.

Ранее Йеллен заявила, что США полностью использовали средства, выделенные американским Конгрессом на военную помощь Украине в 2024 году. По словам главы американского Минфина, теперь о военной помощи Киеву придется договариваться с новой администрацией США. При этом сроки американских поставок Украине вооружений из пакетов PDA (то есть уже имеющихся на складах армии США) неясны и могут занять несколько месяцев.

В конце прошлого года уходящий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи почти на 2,5 миллиарда долларов, около половины из которых включают в себя поставки вооружений ВСУ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей размещение заказов на производство вооружений на предприятиях американского ВПК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 05:49
  • 6873
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.01 05:46
  • 42
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 05:27
  • 3
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 08.01 01:55
  • 3
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников