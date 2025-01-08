Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России

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Министр финансов США Джанет Йеллен пригрозила Китаю «значительными последствиями» в том случае, если Пекин будет оказывать России материальную поддержку в вооруженном конфликте на Украине.

В ходе разговора по видеосвязи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном глава американского Минфина также выразила серьезную озабоченность по поводу «вредоносной активности спонсируемых властями КНР субъектов в киберпространстве». По словам Йеллен, китайские хакерские атаки могут оказать воздействие на двусторонние отношения между странами. Кроме того, по словам Йеллен, в Вашингтоне опасаются по поводу предполагаемых «нерыночных методов» Пекина, которые могут повредить американским компаниям на международном рынке.

Ранее Йеллен заявила, что США полностью использовали средства, выделенные американским Конгрессом на военную помощь Украине в 2024 году. По словам главы американского Минфина, теперь о военной помощи Киеву придется договариваться с новой администрацией США. При этом сроки американских поставок Украине вооружений из пакетов PDA (то есть уже имеющихся на складах армии США) неясны и могут занять несколько месяцев.

В конце прошлого года уходящий президент США Джо Байден объявил о выделении Украине помощи почти на 2,5 миллиарда долларов, около половины из которых включают в себя поставки вооружений ВСУ в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей размещение заказов на производство вооружений на предприятиях американского ВПК.