Китайские ученые нашли способ поменять характер будущих войн

SCMP: китайские ученые создали сверхточные атомные часы

Китайские ученые создали сверхточные часы, способные «кардинально изменить характер будущих войн». Как передает издание South China Morning Post (SCMP), речь идет о цезиевых атомных фонтанных часах NIM-TF3.

«Часы высотой 1,5 метра размером с небольшой холодильник можно погрузить на военный грузовик и после длительной транспортировки по ухабистым дорогам и в других суровых условиях они все равно смогут ограничить колебания точности отсчета времени на уровне менее квадриллионной доли секунды», — пишет издание.

В материале отмечается, что раньше такое считалось невозможным, поскольку сопоставимой точности могли достичь только атомные часы больших размеров, которые должны были размещаться в охраняемых лабораториях, защищенных от любых внешних воздействий. При этом потенциал новой разработки огромен — она дает возможность радарам, находящимся на расстоянии тысяч километров друг от друга, синхронизироваться для отслеживания самолетов противников, улучшения радиоэлектронной борьбы и передачи больших данных.