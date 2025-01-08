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ТАСС

Около 50 танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М поступили в подразделения ЦВО в 2024 году

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Кадры стрельбы из новейших танков Т-90М "Прорыв"
Кадры стрельбы из новейших танков Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: РИА Новости

Поступившая техника пополнила парки боевых машин и усилила сразу несколько танковых подразделений группировки войск "Центр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Партия из около 50 танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М поступила на вооружение танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

"Партия из около 50 современных и глубоко модернизированных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М поступила на вооружение танковых подразделений ЦВО в 2024 году. Поступившие Т-90М и Т-72Б3М пополнили парки боевых машин и усилили сразу несколько танковых подразделений группировки войск "Центр", выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа также входят 201-я военная база на территории Таджикистана и подразделения в Республике Казахстан. Штаб расположен в Екатеринбурге. 

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