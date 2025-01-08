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Военное обозрение

Французское Минобороны: проходившие зарубежную подготовку солдаты ВСУ дезертировали ещё во Франции

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Источник изображения: topwar.ru

Проходившие зарубежную подготовку боевики ВСУ дезертировали еще во Франции, где с ними занимались западные инструкторы. Таких дезертиров было несколько десятков.

Эту информацию сообщило французское Минобороны.

Было определенное количество случаев дезертирства, но они остаются крайне незначительными, учитывая количество людей, прошедших подготовку

- заявили в оборонном ведомстве Франции журналистам местного информагентства AFP.

Там пояснили, что военнослужащим ВСУ было разрешено выходить за пределы воинской части. Ловить и преследовать украинских военных во Франции никто не будет, так как по французским законам дезертирство не считается уголовным преступлением.

Речь идет о военнослужащих 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Ранее о случаях массового дезертирства из этого воинского подразделения сообщал американский журнал Forbes. После обучения во Франции личный состав подразделения направили в район Красноармейска. Согласно информации украинских журналистов, из них до передовой «не доехало» примерно 1700 человек, которые куда-то исчезли по дороге.

Источник изображения: topwar.ru

Как оказалось, этот процесс начался еще во Франции, где шла подготовка боевиков ВСУ.

Ранее украинский главком Александр Сырский заявлял о намерении усилить 155-ю бригаду личным составом. Ее численность должна была составлять 5,8 тысячи человек, но подразделение начало нести серьезные «потери» задолго до прибытия на передовую.

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США
Украина
Франция
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