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Военное обозрение

Индонезия стала полноправным членом БРИКС

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Источник изображения: topwar.ru

Межгосударственное объединение БРИКС претерпело с началом нового 2025 года очередное расширение.

Как сообщает на своем официальном сайте МИД Бразилии, которая председательствует в объединении, 6 января статус полноправного члена БРИКС получила Индонезия, хотя ранее предполагалось, что с 1 января Индонезия получит лишь статус партнера.

В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника

- говорится в заявлении бразильского МИД.

Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами стран БРИКС на саммите 2023 года в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра ранее отметил, что объединение БРИКС приближается по своему уровню к формату G20.

Созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией межгосударственное объединение на данный момент состоит уже из десяти членов. Помимо вышеперечисленных государств, в состав БРИКС входят ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Индонезия. Еще многие страны изъявили желание стать частью этой группы.

Напомним, что в октябре в Казани состоялся 16-й саммит БРИКС.

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