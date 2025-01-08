Далекие моря

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, какие страны посетили военные корабли России и какие учения провел Военно-морской флот в 2024 году

В прошедшем 2024 году корабли и суда Военно-морского флота (ВМФ) России совершили свыше 50 дальних походов. В частности, они побывали в портах стран Глобального Юга, Кубы, Индии, Венесуэлы, Китая, Ближнего Востока, причем в некоторых впервые за новейшую историю России.

Человека моряком делает море, а точнее — морские походы. Можно проводить учения между своими силами, но лучше, когда спарринг-партнер — иностранный. Тогда можно научиться чему-то новому, посмотреть на тактику и технику «противника». Однако после событий 2014 года разного рода тренировки с теперь недружественными странами были прекращены.

Походы военных кораблей в разные страны также дают возможность местным жителям познакомиться с гражданами Российской Федерации. Мало кто из российских туристов бывал в такой стране, как Намибия или Экваториальная Гвинея. Соответственно, и русские для местных — как люди с другой планеты. Поэтому посещение российским военным кораблем таких отдаленных территорий приводит к росту интереса местного населения к России и проповедуемым ею ценностям.

В этой связи ВМФ усилил взаимодействие со странами Глобального Юга. Не стоит считать военно-морские силы этих стран отсталыми. Они, а особенно Китай, крайне активно обновляют свой флот. Так, недавно состав ВМС Индии пополнил построенный в Калининграде фрегат Tushil. И сотрудничество позволит показать потенциальным партнерам нашу военно-морскую технику для ее возможного приобретения в будущем.

У каждой страны в учениях своя цель. В частности, у Китая есть своя головная боль в виде Тайваня, из-за которого может возникнуть полномасштабный конфликт с заморскими странами.

Одновременно в последние годы идет насыщение ВМФ России новыми и вышедшими из ремонта кораблями первого и второго рангов. В результате этого количество походов резко выросло.

Главным событием ушедшего 2024 года стали стратегические учения «Океан-2024». С момента распада Советского Союза это самые крупные военно-морские учения. В них принимали участие силы Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии и постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

Маневры прошли в период с 10 по 16 сентября 2024 года. По большому счету в них принимали участие практически все корабли и суда, способные выйти в море, за исключением сил Черноморского флота, которые решают сейчас задачи СВО. Впервые в таких крупных учениях принимали участие и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).

С учениями был синхронизирован ряд действий ВМФ России, в частности — 13-й по счету арктический поход Северного флота (СФ). При этом в ходе учений «Океан-2024» СФ играл за «противника». Одновременно был совершен перевод двух новых атомных подводных крейсеров — «Император Александр III» и «Красноярск» — на Камчатку. Но самое главное — в ходе учений отрабатывалась перспективная форма применения Военно-морского флота — самостоятельная операция в океанском районе. То есть, по сути, отрабатывалось то, что будет делать ВМФ России в случае полномасштабного конфликта с группой недружественных стран.

Тихоокеанский флот в настоящее время имеет в своем составе десять крупных кораблей первого и второго рангов, из которых фрегат «Маршал Шапошников» прошел модернизацию, а пять корветов были построены с нуля. Неудивительно, что на ТОФ приходится большая часть дальних плаваний.

Так, в 2024 году семимесячный поход в период с 22 января по 23 августа совершили крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», пройдя из Владивостока в Средиземное море и обратно. При этом они приняли участие в ряде учений и совершили заходы в порты разных стран. Например, «Маршал Шапошников» посетил порт Массауа в Эритрее. Это был первый заход российского военного корабля с момента отделения Эритреи от Эфиопии. Также корабли зашли в порты Катара, Омана, Шри-Ланки, Ирана и еще ряда других стран.

Другим интересным событием стал поход в период с 5 октября по 13 декабря 2024 года трех корветов — «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» — из Владивостока в Индийский океан с заходами в порты Малайзии, Мьянмы, Индонезии, Брунея, Таиланда и Китая. В ходе этого похода произошло знаковое событие — первые в истории российско-индонезийские военно-морские учения «Орруда-2024». Примечательно, что именно СССР передал ряд своих кораблей для создания ВМС Индонезии в далеких 1960-х годах.

Корабли Северного и Балтийских флотов тоже совершили ряд значимых походов. Так, 24 марта 2024 года закончился самый продолжительный в новейшей истории российского ВМФ поход корабля: фрегат «Адмирала Касатонов» находился в плавании 424 дня. А 1 ноября в свой первый дальний поход ушел фрегат «Адмирал Головко». В Средиземном море корабль вошел в состав постоянного соединения ВМФ в данном регионе. Где 1–3 декабря 2024 года совместно с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводной лодкой «Новороссийск» и береговым ракетным комплексом «Бастион» были проведены совместные ракетные стрельбы, включая пуски гиперзвуковых ракет «Циркон». Также в маневрах принимали участие и самолеты МиГ-31И с гиперзвуковым комплексом «Кинжал». Такие учения могут быть прообразом нанесения удара по центрам принятия решений и военным базам на территории недружественных стран.

Через несколько дней после этого фрегат «Горшков» покинул Средиземноморье и направился в Североморск. 27 декабря закончился его поход, который был начат 17 мая 2024 года. В этом походе, помимо прочего, он, в период с 12 по 17 июня 2024 года, вместе с атомной подводной лодкой «Казань» посетил Гавану. Заход нашей атомной подводной лодки в иностранный порт стал первым с 2004 года, когда Францию посетила атомная лодка «Вепрь».

Именно Куба стала популярным местом посещения наших кораблей в 2024 году. Помимо «Горшкова» и «Казани», в Гавану заходили балтийские корабли — сторожевой корабль «Неустрашимый» и учебный корабль «Смольный» — в период с 27 по 30 июля. Затем «Неустрашимый» пересек Атлантику, прошел Средиземное и Красное моря и обошел Африку, после чего вернулся в порт базирования.

У «Смольного» был несколько другой маршрут. В частности, учебный корабль побывал в Кейптауне (ЮАР), Уолфиш-Бей в Намибии, ангольской Луанде, Дуалу в Камеруне и Котону в Бенине.

Конечно, благодаря СМИ лучше известно о знаковых событиях типа совместных военных учений или дальних походов. А в тени остается тяжелая повседневная работа по решению задач боевой службы.

Например, в мае 2024 года с боевой службы вернулась корабельная ударная группа Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей «Град» и «Советск». Группировка малых ракетно-артиллерийских кораблей БФ регулярно отрабатывает подготовку и проведение пусков по объектам и кораблям недружественных стран. Можно вспомнить походы корветов того же Балтийского флота для сопровождения транспортов с важными грузами.

Это незаметная, но очень важная работа, которой станет только больше в условиях роста международной напряженности. Без сомнения, ВМФ России в 2025 году ожидает не менее насыщенная боевая подготовка, в том числе и новые дальние походы.

Автор — военный историк

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора