Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском новейшей гиперзвуковой ракеты, корпус которой состоит из композита на углеродном волокне

Источник изображения: topwar.ru
Подтверждается информация об успешном испытательном пуске новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты в КНДР. За пуском следил (в формате видеосвязи) и Ким Чен Ын, являющийся генеральным секретарём Трудовой партии Кореи и председателем государственных дел республики.
Присутствовала и его дочь.
Источник изображения: topwar.ru
Пуск координировался через Главное управление ракетостроения. Ответственным за испытания был назначен генерал армии КНДР Чан Чхан Ха.
В северокорейских источниках новейшую гиперзвуковую ракету обозначают в качестве оружия средней и дальней дистанции (средней и большей дальности).
Сообщается, для изготовления корпуса ракеты использовался высокопрочный композит на углеродном волокне.
Источник изображения: topwar.ru
Из сообщения:
Приводится и прямая цитата главы КНДР:
Отмечено, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета, обладателем которой стала корейская армия, способна преодолевать «любую плотную систему ПРО».
Добавляется и информация о предназначении ракеты:
Пуск осуществлялся с колёсного шасси на одном из военных полигонов Северной Кореи.