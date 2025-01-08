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Военное обозрение

Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском новейшей гиперзвуковой ракеты, корпус которой состоит из композита на углеродном волокне

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Источник изображения: topwar.ru

Подтверждается информация об успешном испытательном пуске новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты в КНДР. За пуском следил (в формате видеосвязи) и Ким Чен Ын, являющийся генеральным секретарём Трудовой партии Кореи и председателем государственных дел республики.

Присутствовала и его дочь.

Источник изображения: topwar.ru

Пуск координировался через Главное управление ракетостроения. Ответственным за испытания был назначен генерал армии КНДР Чан Чхан Ха.

В северокорейских источниках новейшую гиперзвуковую ракету обозначают в качестве оружия средней и дальней дистанции (средней и большей дальности).

Сообщается, для изготовления корпуса ракеты использовался высокопрочный композит на углеродном волокне.

Источник изображения: topwar.ru

Из сообщения:

В систему управления полётом и наведением внедрен комплексный и эффективный способ, основанный на накопленных технологиях. Товарищ Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатом испытательного запуска.

Приводится и прямая цитата главы КНДР:

Нынешний испытательный запуск, несомненно, свидетельствовал, что мы непрерывно обновляем мощные новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковую баллистическую ракету средней и дальней дистанции, в ответ на различные угрозы со стороны враждебных сил против безопасности нашего государства в нынешнее время. В мировом масштабе всего лишь некоторые страны обладают такой системой вооружения. Подобно цели всех военных держав, и основная цель нашей разработки новейшей гиперзвуковой ракеты – непрерывно укреплять государственные силы сдерживания ядерной войны на высоком уровне, ставя на стержневую ось стратегического сдерживания средство, дающее возможное изменение ситуации на поле боя, то есть, такое вооружение, на которое никому нельзя отреагировать.

Отмечено, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета, обладателем которой стала корейская армия, способна преодолевать «любую плотную систему ПРО».

Добавляется и информация о предназначении ракеты:

Гиперзвуковая ракетная система будет предназначена на надежное сдерживание любых противников в АТР, которые могут оказывать влияние на безопасность нашего государства.

Пуск осуществлялся с колёсного шасси на одном из военных полигонов Северной Кореи.

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КНДР
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Ким Чен Ын
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ГЗЛА
Ядерный щит
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