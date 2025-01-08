Военнослужащий рассказал о культурной жизни бойцов в свободное от службы время

Боец Южной группировки войск с позывным Артист, за плечами которого обширный творческий опыт, рассказал 7 января «Известиям» о способности применить свои таланты в непростой обстановке в ходе специальной военной операции (СВО).

Замполит с позывным Артист 12 лет служил в Омском музыкальном театре. В начале СВО отправился служить водителем в уже воюющие войска, добровольцем, после чего перевелся в группу беспилотных летательных аппаратов.

Во время боевых действий он поддерживает дух бойцов песней, однако его профессиональный вокал теряет в качестве.

«Ежедневные тренировки. Определенная диета, сон, питание. Здесь этого невозможно сделать», — прокомментировал он в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

Кроме того, исполняя еще и обязанности замкомандира по работе с личным составом, Артист на пару с коллегой-замполитом собрал в подразделении небольшую библиотеку для бойцов.

«Приходит, берет книгу и вечерами читает. У нас начинают читать даже те бойцы, которые и не читали раньше», — рассказал он.

После победы Артист планирует вернуться в театр и ставить спектакли на тему СВО. Ежедневно исполняя тяжелую работу военнослужащего, совсем не похожую на его прежнюю жизнь в овациях и свете софитов, Артист не сомневается, что смог верно расставить приоритеты.

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