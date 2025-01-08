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Известия.ru

Военнослужащий рассказал о культурной жизни бойцов в свободное от службы время

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Боец Южной группировки войск с позывным Артист, за плечами которого обширный творческий опыт, рассказал 7 января «Известиям» о способности применить свои таланты в непростой обстановке в ходе специальной военной операции (СВО).


Замполит с позывным Артист 12 лет служил в Омском музыкальном театре. В начале СВО отправился служить водителем в уже воюющие войска, добровольцем, после чего перевелся в группу беспилотных летательных аппаратов.

Во время боевых действий он поддерживает дух бойцов песней, однако его профессиональный вокал теряет в качестве.

«Ежедневные тренировки. Определенная диета, сон, питание. Здесь этого невозможно сделать», — прокомментировал он в беседе с корреспондентом «Известий» Дмитрием Зименкиным.

Кроме того, исполняя еще и обязанности замкомандира по работе с личным составом, Артист на пару с коллегой-замполитом собрал в подразделении небольшую библиотеку для бойцов.

«Приходит, берет книгу и вечерами читает. У нас начинают читать даже те бойцы, которые и не читали раньше», — рассказал он.

После победы Артист планирует вернуться в театр и ставить спектакли на тему СВО. Ежедневно исполняя тяжелую работу военнослужащего, совсем не похожую на его прежнюю жизнь в овациях и свете софитов, Артист не сомневается, что смог верно расставить приоритеты.

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Ранее, 2 ноября, Минобороны рассказало, как певец хора Московского метрополитена ушел на СВО и создал ансамбль «Херсонский шторм». Артисты наряду с классическими композициями времен Великой Отечественной войны исполняют песни собственного сочинения об СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
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