Призывники Тагильского ракетного соединения проходят службу на "Уралвагонзаводе"

По завершении прохождения военной службы по призыву, у личного состава есть возможность продолжить в дальнейшем работать на своих должностях в цехах завода

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие по призыву Тагильского ракетного соединения проходят службу в научно-производственной роте при "Уралвагонзаводе". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В состав уже второй призывной кампании в научную роту вошло до 40 военнослужащих, имеющих техническое образование для работы в производственных цехах завода. Стратегические ракетчики, проходя свою службу по призыву, выполняют задачи по своей специальности, выполняя гособоронзаказ, и участвуют в выпуске тяжелой бронированной техники, в том числе танков Т-90. Военнослужащие принимают участие в сборке боевых машин на всех стадиях производства - от подготовки заготовок, до сборки готовой продукции, получая уникальные навыки и овладевая своими профессиями, такими как технолог, оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и других", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что по завершении прохождения военной службы по призыву, у личного состава научно-производственной роты есть возможность продолжить в дальнейшем работать на своих должностях в цехах завода.