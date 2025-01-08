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ТАСС

Призывники Тагильского ракетного соединения проходят службу на "Уралвагонзаводе"

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Уралвагонзавод
Уралвагонзавод.
Источник изображения: © РИА Новости

По завершении прохождения военной службы по призыву, у личного состава есть возможность продолжить в дальнейшем работать на своих должностях в цехах завода

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Военнослужащие по призыву Тагильского ракетного соединения проходят службу в научно-производственной роте при "Уралвагонзаводе". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В состав уже второй призывной кампании в научную роту вошло до 40 военнослужащих, имеющих техническое образование для работы в производственных цехах завода. Стратегические ракетчики, проходя свою службу по призыву, выполняют задачи по своей специальности, выполняя гособоронзаказ, и участвуют в выпуске тяжелой бронированной техники, в том числе танков Т-90. Военнослужащие принимают участие в сборке боевых машин на всех стадиях производства - от подготовки заготовок, до сборки готовой продукции, получая уникальные навыки и овладевая своими профессиями, такими как технолог, оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и других", - сообщили там.

В МО РФ уточнили, что по завершении прохождения военной службы по призыву, у личного состава научно-производственной роты есть возможность продолжить в дальнейшем работать на своих должностях в цехах завода. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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