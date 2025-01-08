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ТАСС

Китай вывел на орбиту спутник, осуществив свой первый в 2025 году запуск

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Ракета-носитель CZ-3B
Ракета-носитель CZ-3B.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Для ракет-носителей типа "Чанчжэн" это стало 555-м запуском

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китай во вторник вывел на орбиту экспериментальный спутник Shijian-25, успешно выполнив свой первый в 2025 году запуск. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на странице CASC в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 04:00 по пекинскому времени (23:00 мск понедельника) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи CZ-3B. Для ракет-носителей типа "Чанчжэн" это 555-й запуск.

По сведениям американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Shijian-25 находится на геостационарной переходной орбите. Он будет использоваться для испытания технологий по заправке космических аппаратов и предоставлению услуг, которые позволят продлевать срок службы космических аппаратов.

CZ-3B (при запуске была использована модель CZ-3B/E) - трехступенчатая жидкотопливная ракета с диаметром обтекателя 4,2 м. Она достигает 56,3 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 тонн полезного груза. Обычно этот носитель применяется для отправки спутников на геостационарную переходную орбиту, куда он может доставить до 5,5 тонны.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

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