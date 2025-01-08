Скрытая причина, по которой США обогнали СССР в гонке за Луну (Big Think, США)

Шестьдесят лет назад Советский Союз значительно опережал Соединенные Штаты в космической гонке. Однако вскоре после этого всё изменилось благодаря одному важному событию.

В 2024 году не только в США, но и во всем мире жители Земли отпраздновали 55-ю годовщину кульминационного события космической гонки — полет человека на Луну и благополучное возвращение его на Землю. 20 июля 1969 года человечество осуществило свою мечту, которая возникла задолго до появления нашей цивилизации: люди наконец-то ступили на другую планету. Человек прошел по поверхности Луны, которая отстоит от Земли примерно на 380 тысяч километров. С 1969 по 1972 год в общей сложности двенадцать американских астронавтов высадились на Луну. В первый и единственный доселе раз люди ступили на твердую поверхность за пределами нашей планеты.

Большинство землян полагало, что это первым сделает Советский Союз, ведь Советы до этого лидировали в космосе: первый спутник, первый пилотируемый космический полет, первый человек на орбите Земли, первая женщина в космосе, первый выход в открытый космос, первые спускаемые аппараты на другой планете и многое другое. После ужаснейшего пожара аппарата "Apollo 1" всё казалось предрешено: СССР первым ступит на Луну. Однако они даже близко к этому не подошли. Почему так произошло? Ответ кроется в человеке, о котором большинство людей, вероятно, никогда не слышало, — Сергей Королев. Вот что о нем должен знать каждый из нас.

Задолго до того, как человечеству удалось преодолеть притяжение Земли, в мире было всего несколько ученых, работавших над созданием новой научной области под названием "теоретическая космонавтика". Несмотря на то, что у нее было много общего с обычной аэронавтикой, в основе которой лежала физика Ньютона, вместе с идеей путешествия в космос в новой области все-таки появились дополнительные ограничения и опасения. И действительно, в отличие от полетов в земной атмосфере, космический полет подразумевал следующие проблемы:

- необходимость создания топлива, которое могло бы двигать космический корабль при отсутствии земной атмосферы;

- способность космического корабля непрерывно ускоряться в течение длительных периодов времени;

- необходимость создания материалов, которые бы обеспечили безопасность космонавтов и оборудования при любых температурах и перепадах давления во время полета;

- необходимость защиты от солнечной и космической радиации, а также глубокого космического вакуума;

- решение задачи увеличения полезной нагрузки при ограничениях по топливу и по массе ракеты.

На начальном этапе в решении всех вышеуказанных проблем принимали участие лишь теоретики. В начале XX века мы можем выделить несколько первопроходцев. Это Роберт Годдард (Robert Goddard), создавший и запустивший первую ракету на жидком топливе; Робер Эно-Пельтри (Robert Esnault-Pelterie), который начал с проектировки самолетов и самолетных двигателей, однако позже, переключившись на ракетную технику, стал развивать теорию ракетного маневрирования; и Герман Оберт (Hermann Oberth), который запускал ракеты, строил ракетные двигатели, ракеты на жидком топливе, а также был наставником молодого Вернера фон Брауна (Wernher von Braun).

Однако предшественником их всех был Константин Циолковский, который первым установил фундаментальную связь между расходом ракетного топлива, массой, тягой и ускорением. По сравнению с работами остальных мыслителей ранние труды Циолковского оказали, пожалуй, наибольшее влияние на дальнейшее проведение космических полетов и освоение космоса. Годдард был американцем, Эсно-Пельтри — французом, а Оберт — немцем. Циолковский же всю свою жизнь прожил в Москве и ее окрестностях; сначала он жил в России, а после Октябрьской революции — в Советском Союзе (или СССР).

Циолковский умер в 1935 году, однако оставил после себя наследие, имеющее непреходящее научное значение, особенно для российских ученых. Сергей Королев был пионером-экспериментатором, воплотившим идеи Циолковского; он мечтал отправиться на Марс и в 1933 году осуществил пуск первой советской ракеты на жидком топливе, а также первой ракеты с гибридным двигателем. Однако в 1938 году он стал жертвой сталинских репрессий. Королева заключили в ГУЛАГ, где ему пришлось провести большую часть Второй мировой войны вплоть до 1944 года.

После окончания Второй мировой войны космические программы США и СССР были расширены за счет подключения пленных немецких ученых. Соединенным Штатам удалось заполучить большинство ведущих на тот момент немецких специалистов, а также большое количество ракет Фау-2. Но и в Советский Союз попали многие документы из Германии, включая чертежи с мест производства Фау-2. Кроме того, в СССР также удалось переместить влиятельного ученого Гельмута Греттрупа (Helmut Gröttrup). При этом наследие Циолковского дало Советам, в отличие от США, первоначальное преимущество.

В итоге комбинация немецкой технологии Фау-2, теоретических трудов Циолковского и интеллектуальных сил и воображения Королеваоказалась потрясающим рецептом советского успеха в исследовании космоса. Карьера Королева после его освобождения из ГУЛАГа была просто стремительной.

В 1945 году Королева призвали в Красную Армию в звании полковника, и там он сразу же приступил к разработкам ракетных двигателей. В том же году его наградили орденом "Знак Почёта" и отправили в Германию, чтобы помочь воспроизвести технологию ракеты Фау-2. В 1946 году Королева назначили руководителем группы немецких специалистов, куда входил и Греттруп; перед ними стояла задача разработки национальной программы ракетостроения. Королева назначили главным конструктором ракет большой дальности, и уже к 1947 году его группа могла осуществлять запуск ракет Р-1, которые в точности повторяли немецкие Фау-2.

Конечно же, и Соединенные Штаты занимались чем-то очень похожим. Так, например, в конце 1940-х годов с ракетного полигона Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико США тоже запускали ракеты Фау-2, в полной мере опираясь на послевоенные разработки немцев. Но начиная с 1947 года, группа Королева стала работать над усовершенствованием и улучшением конструкции советских ракет Р-1. Это привело к увеличению их дальности полета и внедрению раздельных ступеней, которые можно было без труда использовать в качестве боеголовок.

К 1949 году Советы проводили запуск разработанных Королевым ракет Р-2, которые, по сравнению с оригинальными вариантами Фау-2, характеризовались удвоенной дальностью и улучшенной точностью. А Королев тем временем уже думал о дальнейших разработках. Еще в 1947 году он предложил совершенно новый проект ракеты Р-3 с дальностью полета три тысячи километров: этого было вполне достаточно, чтобы долететь из Москвы до Великобритании.

Под руководством Королева работы над усовершенствованием ракетной техники шли стремительными темпами. В 1957 году Советы осуществили успешный испытательный запуск первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 ("Семерка"). Она была двухступенчатой, ее максимальная дальность составляла семь тысяч километров, а полезная нагрузка — 5,4 тонны. Этого было бы вполне достаточно, чтобы запустить советскую атомную бомбу из Санкт-Петербурга и ударить по городу Нью-Йорку.

Эти достижения способствовали широкой известности Королева в Советском Союзе. Его полностью реабилитировали, и он стал выступать за использование Р-7 для запуска космических спутников. Коммунистическая партия встретила это предложение практически без интереса. Однако как только в американских СМИ начали обсуждать вопрос об инвестировании миллионов долларов в запуск спутника, Королев воспользовался своим шансом. В результате на проектирование, создание и запуск "Спутника-1" ушло меньше месяца.

Космическая эра официально началась 4 октября 1957 года. Ракеты Королева помогли человечеству выйти на околоземную орбиту, преодолев земное притяжение. Хрущеву поначалу было скучновато наблюдать за пусками ракет Королева. Однако мировое признание достижений конструктора было слишком велико, чтобы продолжать их игнорировать в международной сфере. Не прошло и месяца, как был запущен "Спутник-2" (в шесть раз тяжелее "Спутника-1"), с помощью которого на орбите побывала собака Лайка.

"Спутник-2", запущенный в мае 1958 года, продемонстрировал возможности советской космической программы. Это был аппарат сложной конструкции, укомплектованный научными приборами и примитивным регистрирующим устройством. Однако Королев нацелился на более крупную цель — Луну. Изначально решив использовать для доставки груза ракету Р-7, Королев модифицировал верхнюю ступень ракеты, чтобы оптимизировать ее для условий открытого космоса. Это была первая ракета, разработанная для такой цели.

Несмотря на колоссальную нехватку финансирования, цейтнот и невозможность протестировать оборудование перед запуском, Королев был полон решимости запустить на Луну ракету с полезной нагрузкой. 2 января 1959 года космический аппарат "Луна-1" отправился к поверхности спутника, но вместо того чтобы, согласно плану, столкнуться с ней, пролетел мимо (он промахнулся менее чем на шесть тысяч километров). 14 сентября 1959 года "Луна-2" добилась успеха и стала первым в мире искусственным объектом, достигшим Луны.

Меньше чем через месяц "Луна-3" сделала первую фотографию обратной стороны Луны. В области исследования космоса СССР достигал новых высот, а как США были стремились не отставать. Достижения Королева подавали пример, а его мечты становились всё амбициознее. Он стремился, чтобы его аппараты совершили первую мягкую посадку на Луну; кроме того, он также нацелился на Марс и Венеру. Но все-таки его самой большой мечтой был полет человека в космос и сама возможность доставить людей туда, куда долетали его ракеты.

Начиная с 1958 года, Королев начал проводить исследования в рамках проекта создания советского космического корабля "Восток". Он занялся разработкой полностью автоматизированного спускаемого аппарата, куда помещался бы человек в скафандре. К маю 1960 года был запущен беспилотный опытный образец, который облетел Землю шестьдесят четыре раза. 19 августа 1960 года две собаки, Белка и Стрелка, отправились на низкую околоземную орбиту, после чего обе успешно вернулись. Это был первый случай запуска в космос живого существа и его последующего возвращения. А 12 апреля 1961 года модифицированная Королевым ракета Р-7 отправилась в космос с Юрием Гагариным — первым человеком, преодолевшим силу земного притяжения, и, кроме того, первым человеком, оказавшимся на околоземной орбите. Повторные полеты "Востока", осуществленные под наблюдением Королева (он координировал работу спускаемого аппарата), включали реализацию первой системы связи между космическими аппаратами и их сближение, а также отправку в космос первой женщины-космонавта – Валентины Терешковой.

Затем Королев приступил к работе над программой "Восход", конечной целью которой была отправка нескольких космонавтов в космос и в конечном итоге — на Луну. Еще в 1961 году Королев начал проектировать ракету-носитель сверхтяжелого класса Н-1, на которой был установлен жидкостный двигатель НК-15; эта ракета была того же масштаба, что и "Сатурн-5". На ракете Н-1 можно было разместить экипаж из трех человек, и она могла по возвращении совершить мягкую посадку — одним словом, СССР был готовы сделать следующий шаг в космической гонке.

12 октября 1964 года экипаж из трех советских космонавтов (Владимир Комаров, Борис Егоров и Константин Феоктистов) на борту "Восхода-1" совершил шестнадцать витков вокруг Земли. Пять месяцев спустя Алексей Леонов на борту "Востока-2" совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Следующим шагом было достижение Луны, и Королев был к этому готов. После отставки Хрущева в 1964 году Королева назначили единоличным ответственным за пилотируемую космическую программу, в рамках которой в октябре 1967 года предусматривалась высадка на Луну. Это событие как раз было приурочено к 50-й годовщине Октябрьской революции. Казалось бы, цель вполне достижимая.

Королев начал проектировать космический корабль "Союз", призванный доставлять экипажи на Луну, а также аппараты "Луна" с возможностью мягкой посадки на поверхность спутника. Кроме того, он задумывался о полетах на Марс и Венеру. Королев также стремился осуществить мечту Циолковского о доставке людей на Марс и планировал создать замкнутые системы жизнеобеспечения, электрические ракетные двигатели и орбитальные космические станции, которые использовались бы в качестве межпланетных стартовых площадок.

Но этому не суждено было сбыться: 5 января 1966 года Королева госпитализировали для плановой операции на кишечнике. Девять дней спустя он, по словам медиков, скончался от осложнений, вызванных раком толстой кишки; правда, многие и по сей день видят в этом какой-то подвох. Без Королева на должности главного конструктора в СССР всё быстро пошло под откос. При жизни Королеву удавалось пресекать попытки вмешательства со стороны различных конкурирующих конструкторов ракет, включая Михаила Янгеля, Владимира Челомея и Валентина Глушко. Однако управленческий вакуум, возникший после его смерти, оказался крайне губительным.

Преемником Королева выбрали Василия Мишина, и тут же последовала катастрофа. Нет-нет, цели космической программы по отправке людей году на лунную орбиту в 1967 и дальнейшей высадке на Луне в 1968 году практически не изменились. Чтобы достичь эти цели, на Мишина оказывали огромное давление — в этом смысле любая неудача была неприемлема. 23 апреля 1967 года был запущен "Союз-1" с Комаровым на борту — первый пилотируемый полет после смерти Королева.

Несмотря на 203 конструктивных недостатка, о которых сообщали инженеры проекта, запуск всё же состоялся, и сразу же стали возникать неисправности. Сначала не раскрылась одна солнечная панель, в результате на корабле начался дефицит электроэнергии. Затем вышли из строя датчики ориентации, отказала автоматическая система стабилизации, при этом из-за грозы отменили запуск "Союза-2", который должен был состыковаться с "Союзом-1". Отчет Комарова о 13-м витке привел к отмене полета; спустя 5 витков (около 7 часов) "Союз-1" запустил тормозные двигатели и вошел в атмосферу Земли. Однако парашют так и не раскрылся из-за неполадок, а запасной парашют, вручную приведенный в действие Комаровым, тоже не смог раскрыться из-за спутавшихся строп.

Первый полет под руководством преемника Королева закончился самой страшной катастрофой, какую только можно себе представить. Это была первая в истории всех космических программ гибель человека. И этот случай оказался не единичным, поскольку последовавшие далее неудачи внезапно стали нормой. Гагарин — первый человек, полетевший в космос, — трагически погиб во время испытательного полета в 1968 году. У Мишина начались проблемы с алкоголем, что совпало с многочисленными отказами и взрывами ракет Н-1, которые преследовали советскую космическую программу весь 1969 год. Редкие позитивные случаи начали происходить в январе 1969 года, когда удалось выполнить сближение, стыковку и переход экипажа из одного космического корабля "Союз" в другой.

Однако смерть Королева и неудачи его преемников являются настоящей причиной того, что СССР потерял лидерство в космической гонке, а в дальнейшем так и не достиг цели — высадки людей на Луну. В 1970-х годах советская космическая программа реализовала менее крупные миссии, такие как создание первого роботизированного лунохода, а также первые посадки в автоматическом режиме на Марс и Венеру, но главный приз уже был упущен. Если бы не неожиданное ухудшение здоровья Королева и не его смерть в критический момент, то, вполне возможно, история пошла бы по иному пути. В конечном итоге, наличие яркого компетентного лидера (или же его отсутствие) может стать решающим фактором — фактором успеха либо неудачи.

Автор статьи: Итан Сигел (Ethan Siegel).