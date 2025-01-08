Укус «Пираньи»: достижения народного ОПК в 2024 году

Разработки инженеров-волонтеров не уступают по качеству заводским

В 2024 году российские бойцы начали активно использовать разработки народного оборонно-промышленного комплекса в зоне специальной военной операции. Так, FPV-дрон «Пиранья 10» от инженеров-волонтеров уничтожил американский танк Abrams. Сейчас народный ОПК стал серьезной отраслью, заявил президент России Владимир Путин. При этом он отметил, что производимая этими предприятиями продукция, в том числе беспилотники, не уступает по качеству заводской. «Известия» выяснили, какие разработки в минувшем году появились в войсках и как они показывают себя в боевых действиях.

Как работает народный ОПК

Глава государства и Министерство обороны РФ в 2024 году не раз отмечали вклад волонтеров-разработчиков в успех в зоне специальной военной операции. Так, Владимир Путин в декабре заявил, что народный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стал серьезной отраслью и нужно активнее задействовать его ресурсы и потенциал.

В сентябре на заседании Военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения в Санкт-Петербурге президент отметил, что производимая предприятиями народного ОПК продукция, в том числе беспилотники, не уступает по качеству заводской.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов Источник изображения: iz.ru

В этом году на Международном военно-техническом форуме «Армия» впервые был сделан отдельный павильон для представления разработок инженеров-волонтеров. Туда привезли более 250 образцов от 100 компаний.

— В рамках народного ОПК с апреля в войска поставлено более 65 видов изделий, в том числе 31 вид БПЛА, четыре вида безэкипажных катеров, — отметил министр обороны РФ Андрей Белоусов 21 декабря на итоговом заседании технического совета Минобороны России и «Народного фронта».

В России много талантливых людей, которые собираются сейчас в небольшие группы энтузиастов и создают различные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Конечно, далеко не все из их разработок выдерживают проверку, но зато происходит быстрый отбор и эволюция, — объяснил он. — Волонтерам-разработчикам легче получать обратную связь от бойцов, чем крупным структурам ВПК. Они не скованы различными зачастую уже устаревшими нормами и правилами. Это позволяет им быстрее реагировать на изменения на поле боя и создавать для бойцов здесь и сейчас актуальные устройства: дроны, системы РЭБ, РЭР и другие. Народный ОПК — это уже не только умельцы в гаражах, создающие свои приборы «на коленках», а также разработки частных компаний, которые выпускаются на их заводах.

По мнению эксперта, народный оборонно-промышленный комплекс нельзя противопоставлять традиционному, они оба нужны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

— Крупные структуры обеспечивают фронт особенно сложной продукцией — танками, самолетами и .прочим. Народный ОПК заполняет пробелы в сферах, которые очень быстро развиваются сейчас, например, беспилотники. И соответственно, и те, и другие работают на нашу победу, — подвел итог Юрий Лямин.

Как БПЛА «Пиранья» поразил первый танк Abrams

Уже в начале минувшего года разработки умельцев начали показывать свою высокую эффективность. Так, «Известия» писали, что первый уничтоженный в ходе специальной военной операции танк Abrams стал жертвой российского FPV-дрона «Пиранья 10» стоимостью менее 50 тыс. рублей.

— С самого начала СВО мы занимались поставками касок и бронежилетов, но бойцы регулярно нас спрашивали про дроны, поэтому мы начали возить их из Китая. Потом поняли, что в их производстве ничего сложного нет, и решили попробовать сделать сами. Наняли сотрудников — инженеров, летчиков, разработчиков, — и получилось, — рассказал «Известиям» руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

Показательна судьба одной из волонтерских разработок, за короткое время прошедшей путь от любительского изделия до официального принятия на вооружение армии.

Разработчик систем радиоэлектронной борьбы Александр Камин из Краснодара с самого начала СВО лично отправлял бойцам дроны, ремонтировал и прошивал их как волонтер.

— Так у меня появилось очень много друзей-военных. Антидроновые устройства у них были, но китайские, дорогие и малоэффективные. Меня попросили сделать что-то такое, чтобы можно было брать на выходы и работало долго. Я «на коленке» тогда первый прототип и придумал. У себя дома, еще не было даже лаборатории, — вспоминает он.

Трофейный танк M1 Abrams на Х Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Первая его «глушилка» попала в Марьинку. Российские бойцы испытали ее и дали положительную обратную связь. Тогда Александр начал собирать команду и построил первую небольшую лабораторию. Военные окрестили оказавшуюся очень удачной систему подавления БПЛА утюгом за внешнее сходство с известным бытовым прибором.

Осенью этого года его последняя разработка дрон-детектор ПТ-01 «Птицелов» был принят на вооружение Минобороны и с января 2025 года будет централизованно поставляться в зону СВО. Процесс от выхода на испытания до подписания документов о принятии на вооружение занял не больше полугода.

Аналогичный путь прошел и дрон-детектор «Булат».

— Сначала мы вручную сделали несколько экземпляров, условно, спаяли «на коленке» все компоненты на самодельной плате, — отметил директор по развитию команды 3mx Сергей Шандобыло. — Затем проверили, работает устройство или нет. Прошли испытания, и по их результатам Министерство обороны рекомендовало «Булат» v.4 к закупке. Поэтому мы сейчас запускаем его в серию. И уже на заводском станке наносим компоненты на плату.

От прицелов до БЭКов

Представили народного ОПК создают не только тактические беспилотники и аксессуары к ним, но и более сложную в сборке и разработке технику. Например, безэкипажный катер «Мурена-300» прошел испытания в боевых условиях на Днепре в Херсонской области. Он развивает скорость до 30 узлов (примерно 55 км/ч), может перевозить и доставлять в нужные точки грузы до 500 кг. А также выполнять роль камикадзе — поражать заграждения на воде, мосты или суда противника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В подразделения, действующие в зоне СВО, волонтеры также поставили беспилотный ровер «Сверчок». Главная особенность модели — ее маршрут можно запрограммировать, и после даже не вмешиваться в процесс: он пройдет заданный путь из пункта А в пункт Б, по дороге посетив пункт С. Также его можно использовать для патрулирования. Грузоподъемность машины — 120 кг.

Волонтеры-разработчики постоянно улучшают свои изделия. Ранее зону СВО был поставлен легкий вездеход «Пластун». Он имеет легкую броню и применяется как машина для эвакуации раненых, так и для разведки, и в качестве платформы под 82-миллиметровый миномет. Недавно его серьезно модернизировали, поставив в зону боевых действий новую машину «Пластун-2».

Кроме того, умельцы разрабатывают бронежилеты, огнеупорные костюмы для танкистов, видеоприцелы и плащи против тепловизоров, насадки, превращающие АК в дробовик и многое другое.

Юлия Леонова

Владимир Матвеев