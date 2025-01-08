Берлетик: контратака в Курской области подтвердила низкий моральный дух ВСУ

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области свидетельствует об упадке морального духа украинских военных, написал бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х.

"Повторение неудачного политического трюка с использованием людей и техники, которых у Украины нет, — это симптом низкого морального духа и отчаянного желания искусственно его поднять, а не свидетельство того, что Украина сильна и мотивирована", — заявил он.

Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.

На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.