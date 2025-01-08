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Военное обозрение

МИД Ирана: Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией будет включать вопросы обороны и безопасности

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Источник изображения: topwar.ru

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который планируется подписать в ходе визита в Москве президента исламской республики Масуда Пезешкиана, будет касаться также вопросов обороны и безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Москва и Тегеран приняли решение подписать договор о стратегическом сотрудничестве между странами, сейчас действует Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 2001 года, который уже устарел и не отвечает современным требованиям. За последние годы объемы сотрудничества России и Ирана значительно расширились, в том числе в области обороны и безопасности. Так что эти вопросы обязательно найдут отражение в новом документе.

Соглашение о сотрудничестве между Ираном и Россией имеет различные аспекты. Его важную часть составляют вопросы торговли и экономики, энергетики, а также обороны и безопасности. Это соглашение обновит и дополнит существующий договор от 2001 года.

- заявил Багаи.

Подписание соглашения должно пройти 17 января 2025 года в ходе переговоров российского и иранского президентов. Также ряд важных документов Иран подпишет с Таджикистаном в ходе визита Пезешкиана в эту республику. Касаться они будут расширения сотрудничества.

Он получил приглашения от Владимира Путина и Эмомали Рахмона и посетит Россию и Таджикистан в середине января.

- добавили в МИД Ирана.

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Иран
Россия
Таджикистан
Персоны
Путин Владимир
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