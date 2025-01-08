Швеция получила самый быстрый в мире плавучий мост для военной техники

Мост М3

Европейское подразделение аэрокосмической оборонной компании General Dynamics (США) поставило Швеции систему плавучих мостов и паромов М3 для переправы танков и другой тяжелой боевой техники.

Главное ее достоинство — быстрое время развертывания. Так, во время учений НАТО «Анаконда» в Польше в 2016 году британским и немецким подразделениям инженерных войск для наведения 350-метровой переправы через Вислу потребовалось чуть больше получаса.

Мост М3

М3 состоит из нескольких плавучих модулей, напоминающих катера. Находясь в воде, они разворачиваются и соединяются между собой, образуя плавучий мост. Модули также могут действовать отдельно в качестве переправочных средств для крупногабаритного оборудования. Быстрое время развертывания очень важно в современном бою. М3 хорошо показала себя в самых различных климатических и природных условиях. Система стоит на вооружении многих стран мира и успела принять участие в нескольких локальных конфликтах. Очередным покупателем М3 после Великобритании и Германии стала Швеция.

Александр Агеев