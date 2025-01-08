Британская армия тренируется уничтожать дроны радиочастотным оружием

Система RFDEW

Министерство обороны Великобритании проводит испытания перспективного радиочастотного оружия направленного излучения (RFDEW), предназначенного для борьбы с дронами.

Разработчики — подразделение испытаний и разработок Королевской артиллерии и 7-й группы ПВО — уже отчитались об успешном испытании системы в Южном Уэльсе. Особенность RFDEW состоит в том, что основным поражающим фактором являются мощные направленные радиоимпульсы, выводящие из строя бортовую электронику БПЛА. В отличие от лазерных систем, доказавших свою эффективность в борьбе с отдельными дронами, RFDEW может поражать сразу целые группы БПЛА. Так, во время испытаний подразделения ПВО успешно обнаруживали и сбивали групповые цели на расстоянии до километра. Еще одна особенность — цена каждого «выстрела» RFDEW обходится всего в 13 центов. Система полностью автоматизирована, отличается точностью, эффективностью и невысокой ценой. Управлять ей может один человек, а установить ее можно на любую транспортную платформу.

Александр Агеев