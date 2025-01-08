"Возможность взять под контроль огромную территорию". Чем грозит ВСУ потеря Курахово

ВС РФ полностью взяли под контроль Курахово

В Минобороны России сообщили об освобождении крупного населенного пункта на юго-западе Донбасса - города Курахово. Штурм продолжался с сентября 2024 года. К чему может привести падение Курахово, где теперь смогут закрепиться ВСУ и при чем тут "эффект домино" - в материале военного обозревателя "Газеты.Ru" Михаила Ходаренка.

Российская армия после ожесточенных уличных боев полностью овладела городом Курахово, сообщили в Минобороны РФ.

"Особо отличились, проявив мужество и героизм, при освобождении города Курахово военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад", - заявили в министерстве.

В Минобороны России подчеркнули, что «киевский режим превратил Курахово в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций».

Курахово - это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса расположенный в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Покровска. На 2022 год в Курахово проживало 18,2 тыс. человек. В городе также расположена Кураховская ТЭС мощностью 1527 мВт.

Штурм города Курахово начался в сентябре 2024 года. Всего для удержания Курахово, по данным Минобороны России, командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.

При освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка трех тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. Падение Курахово лишит ВСУ возможности обстреливать из артиллерии кварталы столицы ДНР - города Донецка.

Овладение российскими войсками городом Курахово может привести к последующему падению (в виде «эффекта домино») и остальных ключевых узлов в обороне украинской армии, то есть городов Часов Яр, Торецк и Покровск.

Так что в этом плане Курахово своеобразный город-ключ, через который осуществлялось тыловое и техническое обеспечение практически всей группировки ВСУ, ведущей в настоящее время оборонительные действия на Донецком направлении. А за этой «цепью городов», которые представляют собой, по сути, мощные укрепленные районы, до самого Днепра ровная местность, на которой закрепиться, да еще в осенне-зимний период, ВСУ будет весьма сложно.

Непрекращающиеся атаки Вооруженных сил России практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения ставят части и соединения ВСУ в очень сложное положение. К примеру, на Южно-Донецком направлении украинская армия удерживала фронт практически с начала СВО в 2022 году. Однако в 2024 году была потеряна Авдеевка, а затем пал «неприступный бастион украинского духа» (по словам украинских аналитиков) - Угледар. Потом российские войска штурмом овладели городом Селидово. И вот теперь пришел черед Курахово.

После взятия этих населенных пунктов местность до самого Днепра лишена каких-либо маскирующих и защитных свойств, а также крупных городов, которые могли бы быть опорными пунктами и укрепленными районами в системе обороны ВСУ. То есть для российской армии создаются реальные возможности взять под свой контроль огромную территорию.

И в самом деле - упорное удержание войсками важнейших рубежей и районов в условиях южно-украинской степи становится очень трудно решаемой задачей.

К примеру, во время Великой Отечественной войны Вермахт в этом регионе (после освобождения Красной Армией Донбасса) предпочел отойти за Днепр, а не вести упорные оборонительные операции в чистом поле.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок