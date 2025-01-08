Отсутствие ПРО для нас сегодня непозволительно (The Times, Великобритания)

The Times: в Британии отсутствует ПРО для отражения возможных ракетных ударов

Британия отстает от других стран в плане противоракетной обороны, пишет The Times. А ведь избрать ее целью для ударов может не только Россия, но и Иран, да и вообще любая страна мира, бьет тревогу автор. Наземной ПРО у Британии попросту нет.

Почти три года мы в ужасе наблюдаем, как российские ракеты градом сыплются на Украину, наносят ей огромный ущерб, сеют хаос и уносят людские жизни. Сочувствуя украинскому народу, страдающему от этих жестоких и бесчеловечных ударов, мы успокаиваем себя мыслью о том, что с нами такое произойти никак не может (Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре Украины. — Прим. ИноСМИ).

Мы не видели такого с марта 1945 года, когда в ходе гитлеровских ракетных ударов с применением "Фау-2" в Уайтчепеле погибло 134 человека.

Мы не должны слишком сильно успокаиваться. Проведенное нами расследование показало, что Соединенное Королевство становится всё более уязвимым для ударов баллистическими ракетами, а НАТО призывает нас увеличить расходы на противовоздушную и противоракетную оборону.

Европейские страны поспешно усиливают свои системы защиты от воздушных ударов, увидев, как Россия бьет по Украине ракетами большой дальности. В отличие от них, у Британии нет ПРО наземного базирования, чтобы прикрывать от баллистических ракет важнейшие объекты инфраструктуры и населенные пункты.

В этом виновато наше правительство, которое бездействовало три последних десятилетия, обналичивало мирные дивиденды и отказывалось разрабатывать планы на нестабильное будущее. Наследием холодной войны стала уверенность в том, что в нашу сторону могут полететь только ракеты с ядерными боеголовками. А такие ракеты никто запускать не станет из опасений гарантированно вызвать взаимное уничтожение.

Но мир изменился, причем не только в результате постоянных российских ударов по Украине. У Ирана целый арсенал из 3 000 баллистических ракет, способных лететь со скоростью 7 400 километров в час. Министр обороны Джон Хили стал очевидцем всей этой огневой мощи во время визита на Кипр на базу королевских ВВС в Акротири, когда Иран выпустил 200 таких ракет по Израилю.

Израиль защищает своих граждан системой противоракетной обороны "Железный купол", которая доказала свою жизненную необходимость. А Германия подписала с Израилем контракт на три миллиарда фунтов стерлингов, намереваясь купить у него противоракеты Arrow 3, предназначенные для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы. Берлин сделал это в рамках инициативы "Европейский небесный щит" (ESSI), цель которой — сформировать альянс для защиты континента от российских ракет.

А вот Британия отстает от других. Это подтверждают военные эксперты, заявляющие, что из-за сегодняшней незащищенности через 15 лет Британию можно будет поражать ударами баллистических ракет, запускаемых из любой точки мира.

В настоящее время Британия тратит на оборону 2,3% своего ВВП. Дебаты о том, на сколько надо увеличить эти ассигнования, усилились с избранием Дональда Трампа, который настаивает на увеличении расходов. Он хочет, чтобы члены НАТО выделяли 5%, но наверняка будет готов согласиться и на 3%.

Пользуясь защитой и покровительством Америки, мы тратим на оборону половину того, что расходовали в 1980-е годы (в процентах от ВВП), и треть от наших военных ассигнований в 1950-е годы.

Это можно посчитать простой игрой чисел, но в этом есть нечто большее. Правительство всегда найдет что-то другое, на что можно потратить деньги, и оно делает это. Но главная задача любого государства — безопасность его граждан.

Если говорить о баллистических ракетах, то мы можем остаться совершенно беззащитными. Поскольку Министерство обороны хорошо известно своими расточительными программами закупок, мы просто обязаны сделать так, чтобы планирование обороны осуществлялось надлежащим образом и включало самые современные образцы вооружений, такие как беспилотники. В данном случае увеличение расходов — это не вопрос выбора. Это необходимость.