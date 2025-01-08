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Российские военные продолжают успешное продвижение в окрестностях Покровска. В настоящее время передовые штурмовые группы ВС РФ находятся всего в нескольких километрах от жилой застройки. Этот факт позволил им открыть сезон охоты на военную технику боевиков киевского режима непосредственно в городе.

В Сети опубликованы кадры работы российских FPV-дронов на оптоволокне непосредственно в жилой застройке Покровска. На них видно, как беспилотник, которому не страшно воздействие систем РЭБ противника, неторопливо выискивает цель. Ей, как выясняется в ходе просмотра, стали украинские пикапы, которые боевики киевского режима припрятали среди жилых домов.

Стоит отметить, что использование жилой застройки, а также гуманитарных объектов в качестве прикрытия применяется боевиками киевского режима с самого начала вооруженного противостояния на Донбассе. Однако после появления в распоряжении ВС РФ дронов на оптоволокне городская застройка уже не является гарантией безопасности для украинской техники.

Напомним, накануне именно российские FPV-дроны на оптоволокне внесли серьезный вклад в дело уничтожения украинских бронегрупп, которые пытались штурмовать российские позиции в районе хутора Бердин в Курской области. Противник под прикрытием мощных средств РЭБ попытался продавить оборону ВС РФ, сделав практически невозможным применение обычных ударных БПЛА. Однако дроны на оптоволокне еще раз продемонстрировали свою высокую эффективность.

Добавим, что в настоящее время западные военные эксперты не перестают бить тревогу относительно дальнейшей судьбы Покровска. По их мнению, долго удерживать этот город ВСУ не смогут, а с его потерей боевые действия неизбежно переместятся в соседнюю Днепропетровскую область.