«Ростех» рассказал о возможностях БМПТ «Терминатор»

«Ростех»: БМПТ «Терминатор» может заменить мотострелковое отделение при атаке

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» за счет своего комплекса вооружений может заменить при атаке целое мотострелковое отделение. Об этом 6 января заявляет «Ростех» в Telegram-канале.

Сообщается, что БМПТ может выдержать множественные удары вражеских атак без вреда для экипажа и своих основных систем.

«Терминатор» вооружен двумя 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами, пулеметами и автоматическими гранатометами, что позволяет поражать одновременно несколько целей. <…> В отдельных ситуациях БМПТ может заменить в атаке мотострелковое отделение, которое включает боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков», — написано в сообщении.

Уточняется, что БМПТ «Терминатор» не имеет аналогов в западных странах, как и тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

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