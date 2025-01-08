Войти
Известия.ru

«Ростех» рассказал о возможностях БМПТ «Терминатор»

273
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Ростех»: БМПТ «Терминатор» может заменить мотострелковое отделение при атаке

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» за счет своего комплекса вооружений может заменить при атаке целое мотострелковое отделение. Об этом 6 января заявляет «Ростех» в Telegram-канале.

Сообщается, что БМПТ может выдержать множественные удары вражеских атак без вреда для экипажа и своих основных систем.

«Терминатор» вооружен двумя 30-мм автоматическими пушками, управляемыми ракетами, пулеметами и автоматическими гранатометами, что позволяет поражать одновременно несколько целей. <…> В отдельных ситуациях БМПТ может заменить в атаке мотострелковое отделение, которое включает боевую машину пехоты БМП-2М, стрелков, пулеметчика и гранатометчиков», — написано в сообщении.

Уточняется, что БМПТ «Терминатор» не имеет аналогов в западных странах, как и тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

Ранее, 18 декабря, «Ростех» разработал современный носимый аварийный запас для выживания летчиков в экстренных обстоятельствах. Сообщалось, что в комплект будут входить различные средства по оказанию первой помощи, сигнальные средства, еда, комплект выживания и боевой комплект.

Ранее, 3 ноября, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета «Солнцепек» подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Южной группировки войск при поражении объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. После получения координат пункта временной дислокации одной из мотострелковых бригад ВСУ экипаж ТОС совершил марш на огневую позицию.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 05:49
  • 6873
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.01 05:46
  • 42
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 08.01 05:27
  • 3
Четыре палки в колёсах русской армии: Чего не хватило России, чтобы быстро выиграть СВО
  • 08.01 01:55
  • 3
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 07.01 07:52
  • 2
Минобороны создает центр арктической боевой подготовки
  • 06.01 20:24
  • 2
Массированный удар по ВСУ: сразу шесть СУ-57 атаковали противника ракетами
  • 06.01 19:17
  • 1
Универсальный процессор от Ubitium обещает революцию среди микропроцессоров
  • 06.01 17:08
  • 1
В график укладываются: на мысе Канаверал продолжается подготовка к первому пуску РН New Glenn
  • 05.01 12:23
  • 1
Острый воздушный клинок — сильнейший российский самолет пятого поколения невероятен. В чем же сила Су-57? (Baijiahao, Китай)
  • 05.01 06:53
  • 2
Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го
  • 04.01 17:27
  • 1
Боевой потенциал авиаполка под Челябинском после перевооружения на Су-34 вырос почти в два раза
  • 04.01 17:04
  • 2
NYT: ВС РФ стали неуловимыми для ВСУ из-за новой тактики передвижения
  • 04.01 16:08
  • 1
Нам нужен бундесвер, готовый к войне (Die Welt, Германия)
  • 04.01 15:08
  • 1418
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 13:49
  • 49
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников