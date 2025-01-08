Аrmy Recognition: РФ разместит до 12 пусковых установок С-500 для защиты Крымского моста

Источник изображения: topwar.ru

Первому российскому полку зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей», о формировании которого в конце декабря прошлого года сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, будет поручено защищать Крымский мост. Об этом сообщает издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что ранее эта система уже была в экспериментальном порядке развернута в Крыму.

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», разработанный компанией «Алмаз-Антей», предназначен для борьбы с широким спектром воздушных угроз, включая малозаметные самолёты, такие как F-35, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), гиперзвуковые ракеты и спутники на низкой орбите. Он поставляется в двух конфигурациях: одна для противовоздушной обороны большой дальности, а другая – для противоракетной обороны. Максимальная дальность действия системы составляет 600 километров, а высота – 200 километров, что превосходит показатели её предшественников, С-300 и С-400, которые ограничены дальностью 400 километров и более низкими высотами

– напоминает издание.

Автор публикации добавляет, что каждый полк С-500 состоит из 12 пусковых установок, способных обнаруживать и поражать до десяти боеголовок баллистических ракет, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

Размещение С-500 для защиты Крымского моста устраняет уязвимости российской противовоздушной обороны в регионе. Непрерывные удары Украины с использованием современных ракет западного производства, таких как ATACMS и Storm Shadow, были нацелены на ключевые системы противовоздушной обороны и командные центры в Крыму. Эти удары нанесли ущерб таким объектам, как аэродром Саки и инфраструктура противовоздушной обороны в Джанкое. Крымский мост, важнейшее связующее звено для перевозки военных грузов между материковой частью России и Крымом, также подвергался предыдущим атакам, что привело к усилению мер по его защите

– отмечает Аrmy Recognition.

Источник изображения: topwar.ru

Продолжая описывать достоинства новейшего российского ЗРК С-500, издание отмечает, что «Прометей» способен противостоять спутникам на низкой околоземной орбите, которые критически важны для связи, навигации и разведывательных операций противника.

Размещение С-500 в Крыму может поставить под угрозу способность НАТО действовать вблизи региона, особенно учитывая способность системы перехватывать современные воздушные и ракетные угрозы

– констатирует издание.

При этом автор материала подчеркивает, что в настоящее время ВСУ ищут способы противодействия российскому ЗРК С-500, одним из которых может стать крылатая ракета «Трембита».

Хотя изначально система была направлена на защиту ключевых объектов инфраструктуры, таких как Крымский мост, её более широкое развёртывание может повлиять на региональную и глобальную военную динамику. Ожидается, что система станет центральным компонентом российской оборонной сети, дополняя существующие системы С-400 и С-300 и расширяя оперативные возможности для противодействия будущим угрозам

– подводит итог Аrmy Recognition.