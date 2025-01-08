Дроны, взрывы посылок и диверсии: тактика гибридной войны, нацеленная против Запада (The New York Times, США)

NYT: НАТО разрабатывает новую стратегию противодействия гибридным атакам России

Запад подозревает Россию в усилении гибридных атак, пишет NYT. Однако доказать ее вину невозможно, сокрушается автор. Чтобы сдерживать мнимые атаки, необходимо единство стран НАТО. Но при отсутствии доказательств ввязываться в противостояние с Москвой никому не хочется.

Россия и прочие враждебные государства проводят всё более наглые атаки против Европы и США в "серой зоне", из-за чего руководство военных ведомств сталкивается с проблемами, размышляя о том, как на это отвечать.

Когда три года тому назад над нефтяными платформами и ветровыми электростанциями у норвежского побережья стали появляться загадочные беспилотники, представители власти не знали, откуда они прилетают.

"Но мы знали, что они делают, — рассказал научный сотрудник Королевской военно-морской академии Норвегии Столе Ульриксен (Stale Ulriksen) в недавнем интервью. — Одни занимались шпионажем, очень многое наносили на карту. Другие, как мне кажется, готовились занять позиции в случае начала войны или серьезного кризиса".

По словам Ульриксена, возникли подозрения, что беспилотники запускают с российских кораблей в Северном море, причем некоторые из них находились недалеко от подводных трубопроводов. Норвегия не могла остановить полеты этих дронов, добавил ученый, потому что летали они над международными водами.

В последние недели появились сообщения о целых роях беспилотников над восточным побережьем США. Это вызвало всеобщий страх перед гибридной войной, и данная проблема вышла на первый план. Только в 100 из 5 000 замеченных случаев требовалось дальнейшее разбирательство, заявили официальные представители США. Пока никто не считает, что это иностранные разведывательные беспилотники. Но совсем другая история возникла с дронами, замеченными в конце ноября – начале декабря над военными базами в Англии и Германии, где размещаются американские военные.

Военные аналитики пришли к выводу, что эти дроны выполняют задачи по ведению наблюдения и слежки, и принадлежат неким государственным структурам. Об этом рассказал один осведомленный источник из США. Он согласился на разговор на условии соблюдения анонимности, потомучто расследование по этому делу пока не завершено. Представители военных ведомств Британии и Германии отказались подробно рассказывать о замеченных беспилотниках.

По мнению экспертов, эти дроны свидетельствуют о гибридных атаках против Запада в так называемой "серой зоне", где применяются многочисленные военные, кибернетические, экономические и даже психологические средства для осуществления тайных нападений на противника или для вывода его из равновесия.

Россия, Иран и прочие враждебные государства проводят всё более наглые гибридные атаки против западных стран, взламывая секретные компьютерные системы и предположительно организуя заговоры с целью убийства. В этих условиях западные военные ведомства сталкиваются с непростым вызовом. Как сдерживать такие атаки, чтобы не спровоцировать при этом масштабный и, возможно, кровопролитный конфликт? И как возложить вину на нападающего, если эти удары наносятся таким образом, чтобы виновный не был найден и можно было избежать ответственности?

"Это не случайность; это составная часть военных операций"

Один из самых заметных и чреватых большой трагедией случаев произошел в июле, когда в Европе взорвались несколько посылок. Посылки были отправлены из Литвы. В них находились электрические массажеры с легковоспламеняющимся веществом на основе магния внутри. Две посылки взорвались на складах DHL в Британии и Германии, а третья — в польской фирме курьерской доставки.

Западные официальные лица и польские следователи считают эти взрывы "пробным шаром" российской военной разведки, которая вынашивает планы установить взрывные устройства на борту транспортных самолетов, направляющихся в США и Канаду.

"Мы говорим союзникам, что это не случайность, это составная часть военных операций, — заявил по поводу взрывов литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис. — Мы должны остановить и нейтрализовать первоисточник, а первоисточником является российская военная разведка". Россия свою причастность к диверсиям отрицает.

Есть и другие примеры гибридной тактики: скажем, кибератаки против Албании, ведущиеся последние несколько лет. Компания Microsoft провела расследование и сделала вывод, что их спонсором является Иран. Россия в октябре и ноябре безуспешно пыталась повлиять на результаты выборов в Молдавии и проводила кампанию по дезинформации, о чем рассказывают молдавские и европейские официальные лица. Европейские страны проводят еще одно расследование в попытке выяснить, не являются ли попыткой целенаправленного нападения действия некоторых судов по повреждению подводных кабелей.

Китай, Иран и Северная Корея демонстрируют всё больше склонности к проведению гибридных атак. Однако Россия с начала военной операции на Украине в 2022 году использует их особенно активно и часто в рамках тайных диверсионных операций против членов НАТО.

"Россия наращивает усилияпо всем направлениям, и в результате это выходит на такой уровень, который вызывает нарастающую обеспокоенность, — заявил в интервью заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай. — Она готова создавать новые риски для нас, для безопасности и жизни наших граждан".

Британия, Германия, Соединенные Штаты Америки, а также граничащие с Россией прибалтийские и скандинавские страны чаще всего подвергаются гибридным угрозам. Это объясняется тем, что они оказывают заметную поддержку Украине. По словам западных чиновников, в прошлом году американские и натовские разведывательные службы раскрыли российский заговор с целью убийства генерального директора крупной немецкой корпорации по производству вооружений Rheinmetall, которая произвела оружие и боеприпасы для Украины на многие миллионы долларов.

Замеченные в Британии дроны были запущены спустя три дня после того, как президент Байден дал Украине разрешение на нанесение ударов американскими ракетами вглубь российской территории. По своим размерам они были крупнее и прочнее тех, которые мог бы использовать любитель-дилетант. Это были всепогодные летательные аппараты, а засекали их чаще всего после наступления темноты. По этой причине военные аналитики сделали вывод, что это дело рук враждебного государства, о чем сообщил американский официальный представитель.

А в начале декабря, когда в Британии дроны стали появляться реже, их начали замечать над авиабазой "Рамштайн" в Германии, которая является одним из крупнейших военных объектов США в Европе. А еще несколько беспилотников заметили возле предприятий компании Rheinmetall.

Сейчас следователи отрабатывают версию о том, что полеты дронов в обеих странах — "это дело рук Кремля", сказал американский чиновник.

Россия неоднократно опровергала заявления о том, что это она осуществляет гибридные атаки против НАТО. Во многих случаях Москва просто высмеивала звучавшие обвинения, хотя руководство альянса сообщает, что в России создано специальное управление, занимающееся подготовкой и проведением таких действий.

Российское руководство также заявляет, что это Россия стала мишенью для нанесения таких ударов. В начале декабря в интервью Такеру Карлсону российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал: "Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал".

Как вести тайную войну

НАТО приступила к разработке новой стратегии противодействия гибридным атакам, которая придет на смену курсу 2015 года, согласно которому гибридная тактика устарела. По словам Аппатурая, такой новый подход позволит обрисовать общую картину последних гибридных атак, что поможет альянсу определить, не возрастает ли уровень риска. "Союзникам важно определить, насколько серьезен каждый инцидент и какими должны быть их ответные действия", — сказал он.

Евросоюз тоже наращивает свои усилия. В середине декабря он впервые ввел санкции против тех, кого конкретно обвиняют в реализации гибридных угроз на стороне России. А недавно Брюссель поручил четырем высокопоставленным еврокомиссарам начать работу по противодействию таким гибридным угрозам.

Органы власти и экспертное сообщество сходятся во мнении, что необходим комплекс мер по сдерживанию гибридных атак и защите от них. В частности, надо поименно перечислять и осуждать осуществляющих такие действия врагов, нужно применять против них правовые санкции. Необходимо совершенствовать разведывательную деятельность и технические средства отслеживания угроз, проводить учения и устраивать демонстрацию силы, показывая, что даже тайная агрессия не останется безнаказанной.

Но для этого необходимо единство среди членов НАТО, особенно в тех случаях, когда атакующий нарушает международные границы. А поскольку гибридная война по природе своей имеет целью скрыть виновного и дать ему возможность уйти от ответственности, официальные лица не решаются на мощную ответную реакцию, если у них нет неоспоримых доказательств вины.

Официальные лица, дипломаты и эксперты в один голос заявляют, что это придает смелости России и Китаю, которые расширяют масштабы своих гибридных атак. "Пока между членами НАТО и ЕС существуют разногласия в вопросе о том, как действовать более напористо и агрессивно в ответ на гибридную войну Кремля, Европа будет оставаться уязвимой, — написал в ноябре бывший сотрудник британской разведки и эксперт по стратегии и безопасности Чарли Эдвардс. — Бездействие позволяет Кремлю сохранять стратегические преимущества".

Автор: Лара Джейкс (Lara Jakes) — корреспондент New York Times в Риме. Пишет на темы глобальных конфликтов, дипломатии, а в последнее время чаще всего о военных действиях на Украине и в Газе и о западной помощи Киеву. Журналистикой занимается почти 30 лет.