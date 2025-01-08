Алиев уверен, что разбившийся самолет AZAL стал неуправляемым из-за воздействия средств РЭБ

Баку. 6 января. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока остается неясным, почему самолет Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс Баку-Грозный и потерпевший крушение в Казахстане, был отправлен в Актау.

"Начался процесс расшифровки черных ящиков. По нашему настоянию этот процесс осуществляется в Бразилии. (...) Несмотря на все предложения и настойчивость, мы категорически возражали против открытия черных ящиков Межгосударственным авиационным комитетом. Потому что объективность здесь могла быть поставлена под сомнение. Если сказать на юридическом языке, здесь могло бы возникнуть столкновение интересов. Поэтому при участии представителей Азербайджана, Казахстана и России в Бразилии начат анализ черных ящиков, и, наверное, информация об этом будет предоставлена в ближайшее время", - сказал Алиев в понедельник на встрече с членами семей погибших в авиакатастрофе членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

По его словам, "ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)".

"Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли. Но почему самолет был отправлен в Актау? У нас пока нет информации об этом. Это произошло по решению местных диспетчеров, либо пилоты поняли, что средства радиоэлектронной борьбы в воздушном пространстве России уже не позволят им приземлиться, и сами сделали этот выбор? Информации об этом у нас пока нет. Естественно, после расшифровки черных ящиков вся эта информация появится", - подчеркнул он.

Алиев добавил, что то, что черные ящики были отправлены в Бразилию, также говорит о том, что Азербайджан требует объективности.

"Я уже об этом говорил после церемонии прощания с экипажем: если бы мы с первых же минут или же часов увидели со стороны официальных кругов Российской Федерации попытку объективно расследовать эту трагедию, мы бы, скорее всего, согласились с тем, чтобы расшифровка черных ящиков осуществлялась бы Межгосударственным авиационным комитетом. (...) Но, когда мы увидели попытку замять это дело, списать это на каких-то птиц или взрыв газового баллона, естественно, сомнения у меня и у азербайджанской общественности в объективности расследования этой структурой были достаточно серьезными. Сейчас, когда расшифровка черных ящиков происходит, и уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места и вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - сказал президент Азербайджана.

25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан 27 декабря передал российской стороне три требования в связи с крушением авиалайнера азербайджанской AZAL, одно из них российской стороной уже выполнено.

"Мы четко высказали свои требования российской стороне, они официально были переданы 27 декабря. В чем они заключаются? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, должен быть возмещен ущерб азербайджанскому государству, а также пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Таковы наши условия. Первое из этих условий было вчера обеспечено", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV. Он выразил надежду, что и другие условия азербайджанской стороны будут выполнены.