Покровские ворота: российские войска освободили Курахово

Разгром украинского гарнизона открывает дорогу к одному из важных городов на юге Донбасса

Российская армия освободила город Курахово в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны РФ. Этот город был превращен ВСУ в мощный укрепрайон, но продержался недолго — был с боем взят наши подразделениями. Эксперты отмечают, что Курахово — важный транспортный узел, который открывает дорогу к Покровску с юга и лишает устойчивости фронт ВСУ на юге Донбасса.

Значение Курахово

В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили город Курахово — наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что для обороны города «противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад». Всего для удержания Курахово командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.

Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES Источник изображения: iz.ru

«В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин. За два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сообщении ведомства.

Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, а также лишило киевский режим возможности вести обстрелы мирного населения Донецка.

После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, это позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, подчеркнули в Минобороны.

С 2014 года Курахово, где до начала специальной военной операции проживали более 18 тыс. человек, было важным транспортным и логистическим центром южной группировки украинских войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Через город проходит автомобильное шоссе Донецк — Запорожье, а также железнодорожная ветка, ведущая к Покровску, а далее — в Днепропетровскую область. Он был достаточно крупным промышленным центром — здесь расположены Кураховский трубный завод, а также мощная Кураховская ТЭЦ — она входила в список наиболее важных энергетических объектов Украины.

— Украинская артиллерия, которая в том числе действовала по Донецку, получала снабжение через этот город, — напомнил эксперт. — Отсюда обеспечивались войска, стоящие на первой линии, в том числе в районе Волновахи и Угледара. Для ВСУ это был важный населенный пункт, на который опирались значительные участки фронта. Противник считал, что боевые действия сюда не придут, что они удержат наши войска в районе Угледара — на основной линии обороны. Но этот город пал. ВСУ начали резко наращивать усилия по укреплению обороны в районе Курахово.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник изображения: iz.ru

К городу российские войска продвигались достаточно стремительно, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— ВСУ не ожидали такого поворота событий, — отметил он. — Все оборонительные рубежи строились в расчете на то, что наши подразделения подойдут с востока. Мы, как и ожидалось, пробивались к городу с этого направления, но наши части также хорошо продвинулись с севера и юга, взяв город в клещи. Этим подразделениям удалось приблизиться к единственной добротной шоссейной дороге, которая связывала город с тыловыми районами. Этот маневр позволил наносить плотные удары по артерии подвоза боеприпасов и подкреплений.

Части, наступающие с севера, смогли провести небольшую десантную операцию, переправившись в город через Кураховское водохранилище на лодках, добавил эксперт.

— Бои после этого разгорелись в самом центре города, — отметил он. — Подрыв плотины Кураховского водохранилища ВСУ не помог. Скорее наоборот, осложнил противнику жизнь.

Освобождение ДНР

Российская армия шаг за шагом освобождает ДНР — это сейчас для нас самое важное, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Мы продолжаем движение вперед, удерживаем инициативу — это очень хорошая для нас тенденция, — рассказал он «Известиям». — С военной точки зрения Курахово — это важный укрепленный пункт. Город долго готовили к защите, так как там сходятся много дорог, которые ведут вглубь Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

В Курахово находятся важные для экономики региона объекты, отметил эксперт.

— Мы постепенно лишаем противника промышленной базы, — добавил он. — Кроме того, мы продвигаемся к границе Днепропетровской области, и это очень сильно беспокоит врага.

После освобождения Курахово российская армия выходит из донецкой агломерации на равнинную степную местность, где нет крупных городов и поселков городского типа, отметил Алексей Леонков.

— Движение на запад и северо-запад в этом направлении позволит начать операцию по взятию группировки противника в районе Покровска, Часов Яра и Торецка в кольцо, — отметил эксперт. — Штурмовать эти города в лоб тяжело — тот же Часов Яр может служить примером, он превращен в крепость. Там сейчас идут ожесточенные бои.

После освобождения Покровска, по словам эксперта, наши войска будут продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации, обходя ее с запада. Тем самым начнем отрезать местные гарнизоны от коммуникаций, по которым их снабжают.

— Наступать по стенным просторам должно быть проще. Также не стоит забывать, что противник готовился встречать нас с востока, там строил укрепления, — отметил Алексей Леонков.

Эксперт обратил внимание на то, что севернее Славянско-Краматорской агломерации также началось движение российских войск в сторону этих городов.

— В районе Купянска наши войска уже преодолели Северский Донец и сделали плацдарм на западном берегу реки, — отметил он. — В перспективе они постараются перерезать пути снабжения купянского гарнизона, вынуждая его покинуть город. Освобождение Купянска откроет нам путь к Славянску с севера.

Такие фланговые маневры способствуют созданию полукотлов, где вражеские гарнизоны испытывают большие проблемы с ротацией войск и снабжением всем необходимым, отметил эксперт.

— Не исключено, что события по подобному сценарию будут развиваться на всей большой дуге от Купянска до Курахово, — отметил он. — Мы будем загонять ВСУ в полукотлы, вынуждая врага в спешке и с большими потерями покидать позиции — в южном Донбассе эта тактика сейчас работает. Есть предпосылки того, что в дальнейшем такое давление усилится и враг будет уничтожаться еще более интенсивно.

Эксперт также отметил, что после освобождения Курахово южная часть фронта, проходящая по Запорожской области до Днепра, может посыпаться.

Артиллеристы в боях за Курахово

Ранее «Известия» писали, как действия штурмовых отрядов, продвигающихся в направлении Курахово, поддерживала мощными ударами артиллерия. Дальнобойные орудия «Мста-Б» не только помогали двигаться пехоте, уничтожая огневые точки, но и вели борьбу с артиллерией ВСУ. Они вступали в дуэли с артсистемами «Краб», «Цезарь» и М-777, которые уверенно поражали. В итоге активность артиллерии противника упала.

Кроме того, в Минобороны отметили, что «особо отличились, проявив мужество и героизм, при освобождении города военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад».

Российские артиллеристы были серьезно защищены от ударов БПЛА противников. На их вооружении стоят переносные комплексы РЭБ и дробовики. Причем, часть из них — трофейные.

Богдан Степовой