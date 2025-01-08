Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны на сумму более 100 миллионов рублей

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Завод имени В.А. Дегтярева подал иск к Министерству обороны на сумму более 100 миллионов рублей, указано в официальных документах Арбитражного суда Москвы, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 10 февраля 2025 года на 17 часов 15 минут", — сказано в документах.

Согласно документам, исковые требования к ответчику составляют 100 миллионов 569 тысяч 849 рублей 71 копейку. С чем именно связан иск, не уточняется.

Заявление от завода поступило в суд в ноябре 2024 года.